    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Mallorca en un duelo crucial por los puestos de Champions League

    El conjunto verdiblanco viaja a la Palma en la búsqueda de seguir sumando para acercarse a puestos de la máxima competencia europea.

    El conjunto de Sevilla se enfrenta a Mallorca en la Palma. EFE/José Manuel Vidal José Manuel Vidal

    Minuto a minuto

    Mallorca 1-2 Real Betis

    Golazo de Muriqi

    El segundo máximo goleador de la liga española peinó un centro que se metió en el ángulo derecho del arco del Betis. Descuenta el Mallorca.

    Otra amarilla

    El lateral derecho local, Pablo Maffeo, fue amonestado tras una falta contra Ez Abde.

    Polémica en el partido

    Vedat Muriqi cayó dentro del área y el árbitro no dudó en amonestar al delantero por simular la falta. Los fanáticos locales reclaman la decisión.

    Aumenta la intensidad del encuentro

    Mallorca empuja para poder descontar, pero el Betis defiende su diferencia.

    Amarilla para los locales

    Manu Morlanes, recién ingresado al encuentro, vio la tarjeta amarilla por agarrar a Abde.

    Primer cambio del Ingeniero

    Ingresó Marc Bartra en cambio del amonestado Diego Llorente.

    Se reanudó el juego

    Inició el complemento en la Palma.

    Terminó la primera mitad

    La escuadra de Manuel Pellegrini se va al descanso con una buena diferencia en el marcador.

    2-0 del Betis

    Sobre el cierre de la primera mitad, Cédric Bakambu se filtró en el área rival y anotó para los verdiblancos.

    Otro amonestado en el Betis

    Aitor Ruibal vio la tarjeta amarilla por agarrar a un rival y cortar su carrera.

    Un Betis protagonista

    Luego que Mallorca inició dominando el encuentro, los de Pellegrini mejoran y hacen daño.

    Crece el Betis

    El elenco del Ingeniero ha mejorado en intensidad en el encuentro tras el gol.

    Otro amonestado

    Samú Costa le entró fuerte a Llorente y vio la tarjeta amarilla.

    Gol del Betis

    Ez Abde (17′) aprovechó un rebote que dejó el arquero rival y anotó para abrir la cuenta.

    Primera amarilla del encuentro

    El defensor bético Diego Llorente tocó el balón con la mano, por lo que fue amonestado.

    Se acerca el Mallorca

    Los locales comenzaron a asediar el arco bético.

    Oportunidades de gol

    Ambos conjuntos ya generaron ataques. Mallorca se hace del balón y el Betis se resguarda en su campo.

    Comenzó el encuentro

    El balón ya está corriendo en el estadio Son Moix.

    Se cumplió el protocolo

    Los jugadores ya están en el terreno de juego y cumplieron con el saludo inicial.

    A poco de iniciar

    Los equipos están calentando sobre el terreno de juego.

    Los once de los locales

    Los titulares del Ingeniero

    Buenas tardes

    El Deportivo les da la bienvenida a un nuevo duelo del conjunto del Ingeniero. En esta ocasión chocan con el Mallorca.

