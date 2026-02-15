En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Mallorca en un duelo crucial por los puestos de Champions League
El conjunto verdiblanco viaja a la Palma en la búsqueda de seguir sumando para acercarse a puestos de la máxima competencia europea.
Minuto a minuto
Mallorca 1-2 Real Betis
Golazo de Muriqi
El segundo máximo goleador de la liga española peinó un centro que se metió en el ángulo derecho del arco del Betis. Descuenta el Mallorca.
Otra amarilla
El lateral derecho local, Pablo Maffeo, fue amonestado tras una falta contra Ez Abde.
Polémica en el partido
Vedat Muriqi cayó dentro del área y el árbitro no dudó en amonestar al delantero por simular la falta. Los fanáticos locales reclaman la decisión.
Aumenta la intensidad del encuentro
Mallorca empuja para poder descontar, pero el Betis defiende su diferencia.
Amarilla para los locales
Manu Morlanes, recién ingresado al encuentro, vio la tarjeta amarilla por agarrar a Abde.
Primer cambio del Ingeniero
Ingresó Marc Bartra en cambio del amonestado Diego Llorente.
Se reanudó el juego
Inició el complemento en la Palma.
Terminó la primera mitad
La escuadra de Manuel Pellegrini se va al descanso con una buena diferencia en el marcador.
2-0 del Betis
Sobre el cierre de la primera mitad, Cédric Bakambu se filtró en el área rival y anotó para los verdiblancos.
Otro amonestado en el Betis
Aitor Ruibal vio la tarjeta amarilla por agarrar a un rival y cortar su carrera.
Un Betis protagonista
Luego que Mallorca inició dominando el encuentro, los de Pellegrini mejoran y hacen daño.
Crece el Betis
El elenco del Ingeniero ha mejorado en intensidad en el encuentro tras el gol.
Otro amonestado
Samú Costa le entró fuerte a Llorente y vio la tarjeta amarilla.
Gol del Betis
Ez Abde (17′) aprovechó un rebote que dejó el arquero rival y anotó para abrir la cuenta.
Primera amarilla del encuentro
El defensor bético Diego Llorente tocó el balón con la mano, por lo que fue amonestado.
Se acerca el Mallorca
Los locales comenzaron a asediar el arco bético.
Oportunidades de gol
Ambos conjuntos ya generaron ataques. Mallorca se hace del balón y el Betis se resguarda en su campo.
Comenzó el encuentro
El balón ya está corriendo en el estadio Son Moix.
Se cumplió el protocolo
Los jugadores ya están en el terreno de juego y cumplieron con el saludo inicial.
A poco de iniciar
Los equipos están calentando sobre el terreno de juego.
Los once de los locales
Los titulares del Ingeniero
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a un nuevo duelo del conjunto del Ingeniero. En esta ocasión chocan con el Mallorca.
