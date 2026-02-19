SUSCRÍBETE
    “Me estaba matando”: exentrenador de la UC califica su paso por el Betis como lo peor de su carrera

    El DT estuvo menos de cinco meses en el cargo del equipo que hoy tiene a Manuel Pellegrini como titular, en su sexta temporada con los sevillanos.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El Betis de la temporada 2016-17 fue uno de los peores de la década.

    Diferentes épocas, distintos planteles. Lo que para un técnico fue una verdadera pesadilla para otro, en un tiempo diverso, permite a un profesional firmar el mejor momento en la historia de una institución.

    La comparación es difícil y extemporánea, pero lo que ha hecho Manuel Pellegrini en el Betis deja la vara demasiado alta para cualquier técnico que pasó por la institución, antes de que el Ingeniero tomara el cargo en julio de 2020.

    Tras el último triunfo de 2-1 en Mallorca, el adiestrador santiaguino sumó 293 partidos al mando del primer equipo, con 141 victorias en todas las competiciones, mientras que la escuadra anotó 302 conquistas en 214 enfrentamientos solo en LaLiga.

    Pero muy pocos de sus antecesores pudieron acercarse a esas cifras. El dueño de la anterior marca en cuanto a partidos y victorias fue el balear Lorenzo Ferrer, quien dirigió el equipo en dos periodos: desde 1994 al ’97, además de dos temporadas entre 2004 y 2006.

    Desde 1928, el elenco de las Trece Barras ha tenido 27 entrenadores extranjeros en su camarín, incluido el Ingeniero. El anterior al chileno tuvo un rendimiento completamente opuesto, algo que todavía reconoce como el mayor fracaso de su carrera.

    Desagradable recuerdo

    En mayo de 2016, un uruguayo llegó al cargo de entrenador del Betis. Uno que ya había sido reconocido en el fútbol inglés y que, un lustro después de su estadía en la escuadra de Sevilla, tomó los destinos de Universidad Católica con un registro similar.

    Se trata de Gustavo Poyet, quien solo alcanzó a estar 11 partidos al mando del cuadro sevillano. El exmediocampista fue dimitido del club tras sumar solo tres victorias, además de dos empates y seis vistosas derrotas.

    Gustavo Poyet estuvo en la UC desde febrero hasta agosto de 2021.

    “El peor momento de mi carrera fue cuando estuve en el Betis. Ahí cometí un gran error, sin saberlo en ese momento. Me estaba matando, fue una crisis personal… Quería alinear a los mejores jugadores y forcé mi sistema de juego para meter a los mejores. No es que haya elegido al mejor equipo, sino que a los mejores futbolistas. Fue un gran error, no funcionó. Durante esos meses, no lo sabes, estás concentrado, lo intentas, eres un loco, no paras y ves los entrenamientos. Esa crisis personal nadie la conoce, solo es tuya”, advirtió el charrúa al podcast ¡Sacked!.

    Tras sus pobres números, el exentrenador de la UC fue sustituido por Víctor Sánchez del Amo, quien tampoco terminó la temporada en el cargo, tras dejar al equipo en la décimo quinta posición, a ocho puntos de un nuevo descenso.

    “Cuando me despidieron del Betis, quería desaparecer de este mundo. No quería que me preguntaran por el despido, que todo el mundo te llamara, te enviara un mensaje, te viera por la calle, te viera en cualquier sitio, que te preguntara: ‘¿Qué pasó en el Betis?’… Yo no quería eso. No quería dar la misma explicación 20 veces, quise desaparecer”, afirmó Poyet.

    En la misma conversación, el uruguayo reconoció que “tuve que ir a Dubái, a un hotel, para esconderme una semana. Así es, esconderme, fue una situación increíble. Cuando estaba allí escondido me llamaron de China, me ofrecieron trabajo. Dije que no, me ofertaron más dinero y me marché. Fue tan malo el sentimiento que tenía dentro, que necesitaba esconderme”.

    Más sobre:FútbolBetisGustavo PoyetManuel PellegriniUniversidad Católica

