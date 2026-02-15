El Betis de Manuel Pellegrini sostiene el triunfo ante el Mallorca y se ilusiona con la Champions League

Bakambu fue uno te los autores de los goles en el triunfo del Betis sobre el Mallorca. Foto: @RealBetis (X).

El Betis sigue con el tranco ganador y sumó su tercera victoria consecutiva en LaLiga. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini se impuso por 2-1 en su visita al complicado Mallorca, que continúa en puestos de descenso. Los verdiblancos se ilusionan con la Champions League.

El conjunto del Ingeniero, asentado en el quinto puesto, llegó al siempre efusivo San Moix antecedido por una crucial victoria. El elenco bético se tomó revancha de la decepción copera y venció al Atlético de Madrid por vez inédita en el nuevo Metropolitano. También se trato del segundo triunfo (en 17 partidos) para el chileno en la rivalidad ante Diego Simeone, lo que le permitió consolidarse como el quinto técnico con más victorias en la historia de LaLiga.

Y si bien no logró recuperar a ninguna de las numerosas bajas, Pellegrini repitió equipo tras vencer a los colchoneros. Eso sí, al frente se plantó un equipo necesitado de puntos para escapar de la parte baja y que se hace fuerte de local. Ha obtenido prácticamente todos sus puntos en su casa (19 de 24).

La contundencia bética

El Betis avisó recién iniciado el encuentro. A los 3′, el arquero Leo Román salió del área para despejar la pelota. Sin embargo, Marc Roca sorprendió con un remate al primer toque desde la mitad de la cancha. La tensa calma se disipó cuando el balón se incrustó en uno de los palos, para el lamento del Ingeniero y sus pupilos.

Mallorca se recuperó y se hizo con la pelota, tomando mayor protagonismo ante un Betis que tomó una disposición reactiva y se replegó en un bloque medio. Así, los locales lograron hacer daño, principalmente mediante el hábil Jan Virgili, el gran factor en el ataque bermellón. También hizo daño con el balón parado.

No obstante, el primer tanto llegó del lado verdiblanco. Un contragolpe liderado por Antony terminó con un remate al arquero. Tras un mal despeje de la defensa, Abde Ezzalzouli (18′) rompió el cero con una ajustada volea.

La tónica continuó tras el gol. El Mallorca empujó sobre su arco al Betis, que se las arregló para hacer daño con transiciones rápidas. Tras ocasiones de ambos lados, los del Ingeniero dieron otra estocada al cierre del primer tiempo.

Un nuevo contragolpe fue clave. Gran triangulación y Antony habilitó a Bakambu. El ariete se desmarcó a la espalda de la defensa y anotó con un remate cruzado.

El tanto parecía una sentencia, pero el Mallorca siguió intentando en el complemento. Y si bien hubo aproximaciones constantes, les costó generar chances claras. El conjunto bético se sintió cómodo con el repliegue y la búsqueda de contraataques.

Finalmente, los intentos dieron resultado gracias a un golazo de Vedat Muriqi (68′). Centro de Darder para el goleador bermellón, que peinó la pelota al ángulo. Gran definición del kosovar.

El tanto encendió al público y envalentonó a los futbolistas locales, que salieron con todo por otro descuento, abriendo el partido. Fue un cierre de infarto, de ida y vuelta, con oportunidades manifiestas en ambas veredas, principalmente para los locales. Sin embargo, el marcador no se movió.

Con esta victoria, el Betis sigue en el quinto puesto, con 41 unidades, a solo cuatro del Atlético de Madrid y el Villarreal, que tiene un partido menos. En tanto, el Mallorca se quedó con 24 puntos y es decimoctavo, marcando el último puesto del descenso.