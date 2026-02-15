SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Betis de Manuel Pellegrini sostiene el triunfo ante el Mallorca y se ilusiona con la Champions League

    El conjunto verdiblanco le ganó por 2-1 al cuadro bermellón, que sigue en zona de descenso. La victoria lo acerca a puestos de clasificación a la Liga de Campeones.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Bakambu fue uno te los autores de los goles en el triunfo del Betis sobre el Mallorca. Foto: @RealBetis (X).

    El Betis sigue con el tranco ganador y sumó su tercera victoria consecutiva en LaLiga. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini se impuso por 2-1 en su visita al complicado Mallorca, que continúa en puestos de descenso. Los verdiblancos se ilusionan con la Champions League.

    El conjunto del Ingeniero, asentado en el quinto puesto, llegó al siempre efusivo San Moix antecedido por una crucial victoria. El elenco bético se tomó revancha de la decepción copera y venció al Atlético de Madrid por vez inédita en el nuevo Metropolitano. También se trato del segundo triunfo (en 17 partidos) para el chileno en la rivalidad ante Diego Simeone, lo que le permitió consolidarse como el quinto técnico con más victorias en la historia de LaLiga.

    Y si bien no logró recuperar a ninguna de las numerosas bajas, Pellegrini repitió equipo tras vencer a los colchoneros. Eso sí, al frente se plantó un equipo necesitado de puntos para escapar de la parte baja y que se hace fuerte de local. Ha obtenido prácticamente todos sus puntos en su casa (19 de 24).

    La contundencia bética

    El Betis avisó recién iniciado el encuentro. A los 3′, el arquero Leo Román salió del área para despejar la pelota. Sin embargo, Marc Roca sorprendió con un remate al primer toque desde la mitad de la cancha. La tensa calma se disipó cuando el balón se incrustó en uno de los palos, para el lamento del Ingeniero y sus pupilos.

    Mallorca se recuperó y se hizo con la pelota, tomando mayor protagonismo ante un Betis que tomó una disposición reactiva y se replegó en un bloque medio. Así, los locales lograron hacer daño, principalmente mediante el hábil Jan Virgili, el gran factor en el ataque bermellón. También hizo daño con el balón parado.

    No obstante, el primer tanto llegó del lado verdiblanco. Un contragolpe liderado por Antony terminó con un remate al arquero. Tras un mal despeje de la defensa, Abde Ezzalzouli (18′) rompió el cero con una ajustada volea.

    La tónica continuó tras el gol. El Mallorca empujó sobre su arco al Betis, que se las arregló para hacer daño con transiciones rápidas. Tras ocasiones de ambos lados, los del Ingeniero dieron otra estocada al cierre del primer tiempo.

    Un nuevo contragolpe fue clave. Gran triangulación y Antony habilitó a Bakambu. El ariete se desmarcó a la espalda de la defensa y anotó con un remate cruzado.

    El tanto parecía una sentencia, pero el Mallorca siguió intentando en el complemento. Y si bien hubo aproximaciones constantes, les costó generar chances claras. El conjunto bético se sintió cómodo con el repliegue y la búsqueda de contraataques.

    Finalmente, los intentos dieron resultado gracias a un golazo de Vedat Muriqi (68′). Centro de Darder para el goleador bermellón, que peinó la pelota al ángulo. Gran definición del kosovar.

    El tanto encendió al público y envalentonó a los futbolistas locales, que salieron con todo por otro descuento, abriendo el partido. Fue un cierre de infarto, de ida y vuelta, con oportunidades manifiestas en ambas veredas, principalmente para los locales. Sin embargo, el marcador no se movió.

    Con esta victoria, el Betis sigue en el quinto puesto, con 41 unidades, a solo cuatro del Atlético de Madrid y el Villarreal, que tiene un partido menos. En tanto, el Mallorca se quedó con 24 puntos y es decimoctavo, marcando el último puesto del descenso.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaReal BetisBetisManuel PellegriniMallorca

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La posible heredera que emerge en Corea del Norte: ¿Quién es Kim Ju-ae?

    Declaran alerta roja para Quillón por incendio forestal que amenaza a una decena de viviendas aledañas

    Dejan en prisión preventiva a extrabajador formalizado por homicidio frustrado a guardia en Ñuñoa

    Senapred solicita evacuar sector de Vichuquén por incendio forestal que ha destruido 280 hectáreas

    Tragedia en playa de Chañaral: dos hombres mueren ahogados y un menor de edad está en riesgo vital

    Delcy Rodríguez ordena el cierre de siete entes públicos, cuatro creados durante el mandato de Maduro

    Lo más leído

    1.
    ¿Cuánto cuestan? Real Madrid pone a la venta los asientos del histórico Santiago Bernabéu

    ¿Cuánto cuestan? Real Madrid pone a la venta los asientos del histórico Santiago Bernabéu

    2.
    Fernando Ortiz vuelve a borrar a refuerzo de Colo Colo de cara al duelo frente a Unión La Calera

    Fernando Ortiz vuelve a borrar a refuerzo de Colo Colo de cara al duelo frente a Unión La Calera

    3.
    Las marcas que convierten a Manuel Pellegrini en una leyenda del Betis

    Las marcas que convierten a Manuel Pellegrini en una leyenda del Betis

    4.
    Luto en Colo Colo: fallece Carlos Cortés, director de Blanco y Negro

    Luto en Colo Colo: fallece Carlos Cortés, director de Blanco y Negro

    5.
    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Declaran alerta roja para Quillón por incendio forestal que amenaza a una decena de viviendas aledañas
    Chile

    Declaran alerta roja para Quillón por incendio forestal que amenaza a una decena de viviendas aledañas

    Dejan en prisión preventiva a extrabajador formalizado por homicidio frustrado a guardia en Ñuñoa

    Senapred solicita evacuar sector de Vichuquén por incendio forestal que ha destruido 280 hectáreas

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026
    Negocios

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor
    Tendencias

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    En vivo: Colo Colo recibe a Unión La Calera en el Monumental por la tercera fecha de la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo recibe a Unión La Calera en el Monumental por la tercera fecha de la Liga de Primera

    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    “Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota”: España se rinde ante la racha del Betis de Pellegrini

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo
    Cultura y entretención

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    La posible heredera que emerge en Corea del Norte: ¿Quién es Kim Ju-ae?
    Mundo

    La posible heredera que emerge en Corea del Norte: ¿Quién es Kim Ju-ae?

    Delcy Rodríguez ordena el cierre de siete entes públicos, cuatro creados durante el mandato de Maduro

    Más de 45 muertos dejan nuevos ataques armados contra aldeas en Nigeria

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York