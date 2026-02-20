SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Los fichajes de última hora que marcaron el cierre del libro de pases de la Liga de Primera

    Este jueves se acabó el plazo para inscribir jugadores en el Campeonato Nacional.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Los fichajes de última hora que marcaron el cierre del libro de pases de la Liga de Primera.

    El libro de pases del fútbol chileno cerró este jueves. En las horas finales del mercado, cuatro clubes de la Liga de Primera oficializaron incorporaciones para completar sus planteles: Audax Italiano, Unión La Calera, Everton y Deportes Concepción.

    El club itálico anunció dos refuerzos para el mediocampo y el sector derecho de la defensa. Se llevaron al volante Bryan Soto y al lateral derecho Raimundo Rebolledo.

    El mediocampista registra pasos por Deportes Iquique, Deportes Copiapó, Deportes La Serena, Everton y Colo Colo. En su etapa en el club albo integró los planteles que obtuvieron la Copa Chile 2021 y la Supercopa 2022. El carrilero, por su parte, suma experiencia en Everton, Unión La Calera, Ñublense, Curicó Unido y Universidad Católica. En el elenco precordillerano alcanzó 10 títulos.

    El cuadro calerano cerró el mercado con la incorporación del mediocampista Joan Cruz. El jugador ya había vestido camisetas de Everton y Colo Colo en el fútbol chileno. Su inscripción amplía las alternativas en el mediocampo en un equipo que está instalado en la parte alta.

    Everton, por su parte, confirmó el retorno del delantero Lucas Soto, a préstamo desde Colo Colo. El jugador vuelve al club donde ya había tenido pasos previos en condición de cedido. La operación se concretó antes del cierre del plazo de inscripciones. El movimiento responde a la necesidad de sumar variantes en el ataque para un equipo que no ha sumado puntos en el Campeonato Nacional.

    Deportes Concepción incorporó al volante uruguayo Yonathan Rodríguez. El mediocampista cuenta con pasos por Racing de Montevideo, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Nacional y Sportivo Cerrito. Con estas operaciones, los equipos cerraron sus movimientos.

