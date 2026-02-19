De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

Eduardo Rubio (41) cimenta una nueva vida, muy lejos de Santiago. El exseleccionado chileno, que destacó con la camiseta de la UC, y que durante los últimos años se había desempeñado como técnico de divisiones juveniles de Colo Colo, asumió como director de la Sonny G Academy en Austin, Texas.

“Yo acá vengo como Director de la Academia. Director, es como un Jefe Técnico de esta Academia que se llama Sonny G Academy”, comenta Rubio, quien ya se encuentra trabajando en Estados Unidos. La academia se encarga de reclutar y formar jugadores para que logren ser el recambio del fútbol local.

Desde su titulación en el INAF en 2017, Rubio ha liderado categorías menores de Colo Colo, incluyendo la Sub 20 en 2021 y funciones interinas en el primer equipo. Su carrera como jugador profesional incluyó pasos por Universidad Católica, Cruz Azul, Basilea, Unión Española, Deportes La Serena, Lota Schwager, además de su participación en la selección chilena. Su experiencia y formación lo convirtieron en un referente en la formación de jóvenes talentos, lo que llamó la atención de la Sonny G Academy.

“Estados Unidos es un país donde el fútbol está creciendo a pasos agigantados, donde se invierte mucho para seguir desarrollándose. Esto es una motivación gigante. Vine solo los primeros seis meses para enfocarme 100% en la academia, y a fin de año se incorpora toda mi familia. Esto gracias a la visa H1B1 que permite precisamente que los titulares traigan a su cónyuge e hijos solteros menores de 21 años con una visa H-4”, manifiesta Rubio. El exdelantero logró conseguir la visa de trabajo H1B1 vía gestión de la empresa chilena Visability, que facilita la contratación de profesionales chilenos en ocupaciones especializadas.

“Acá la gente anda vuelta loca por el deporte, el tema del fútbol está muy fuerte. Tú vives en una cultura y en un entorno donde la gente ve el deporte como algo muy importante en su vida. Son muy entusiastas", dijo a AS.

Eduardo Rubio busca posicionarse en Estados Unidos. A menos de seis meses del Mundial, y con varios desafíos por delante, el fútbol comienza a tomar un rol protagónico dentro de un país que ya comienza a vivir la mayor fiesta de la industria.