    El Deportivo

    Premio a la vista: el millonario cheque que se repartirá el plantel de Deportes Limache si vence a la U en el Nacional

    Los Tomateros, líderes exclusivos de la Liga de Primera, visitan a los estudiantiles en el Estadio Nacional.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    En Deportes Limache quieren seguir en la parte alta de la Liga de Primera. De la mano de Víctor Rivero, el cuadro de la Quinta Región ha logrado posicionarse como una de las sorpresas del certamen tras vencer a Colo Colo, empatar con Ñublense y derrotar a O’Higgins. Son el único invicto del fútbol chileno.

    Por lo mismo, la visita de este domingo a Universidad de Chile se ha transformado en un partido clave para las aspiraciones del equipo Tomatero. Si bien en la interna del club asumen que el torneo está recién comenzando, vencer a los estudiantiles les daría un golpe de confianza de cara a los desafíos que se aproximan.

    Frente a tal escenario, la dirigencia de Deportes Limache les prometió un millonario premio al plantel. Si vencen a los azules en Ñuñoa, la directiva encabezada por César Villegas le entregará un cheque de $10 millones a repartir, según información recabada por El Deportivo.

    El estímulo económico no es una situación nueva para los futbolistas de Deportes Limache. Cuando vencieron a Colo Colo por 3-1, en el estadio Elías Figueroa Brander, en el duelo válido por la primera fecha de la Liga de Primera, el equipo se embolsó $7 millones.

    En la previa al cotejo, Víctor Rivero, el técnico del cuadro de la Quinta Región, abordó la presión por seguir en la parte alta de la tabla de posiciones.

    Vamos a jugar cerrando la fecha. Algún rival seguramente nos va a pasar. Pero no tenemos que fijarnos en eso. Nosotros tenemos que entender que la presión es de ellos”, expresó el DT. “Tenemos que llevar a la U a jugar el partido que queremos nosotros, donde nos hacemos más fuertes y aprovechar los espacios”, reconoció el adiestrador nacional.

    Para cerrar, Rivero pidió calma frente a las expectativas que ha generado el equipo por su gran arranque. “Tuvimos un inicio auspicioso por como se le ganó a Colo Colo. Eso generó altas expectativas. Pero no vamos a prometer falsas ilusiones. Vamos partido a partido”.

    En los azules, en tanto, el duelo asoma como fundamental de cara al proceso de Paqui Meneghini. El DT solo ha sumado cuestionamientos en su arranque en la banca de la U: anota dos empates (Audax Italiano y Palestino) y una derrota (Huachipato).

    Frente a Limache, la U presentaría novedades: el suspendido Felipe Salomoni regresará para dejar en la banca al juvenil Diego Vargas y Javier Altamirano reemplazará a Israel Poblete.

    Nosotros estamos muy bien, obviamente somos profesionales y sabemos que estas situaciones pasan, nos falta la victoriay no podemos perder el foco. Hay que tener un buen ambiente para trabajar y conseguir los puntos que nos faltan”, aseguró Franco Calderón.

    “Yo creo quedentro de todo no estamos mal, estamos unidos con el plantel y unidos con el técnico, que es excelente. Falta una victoria para aceitar todo y tener un mejor panorama en la semana“, sentenció el defensor azul.

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileDeportes LimacheLiga de PrimeraPremioTorneo NacionalEstadio Nacional

