    El Deportivo

    José María Buljubasich aborda el impacto del Claro Arena en el mercado de la UC: “No es de un día para el otro”

    El gerente deportivo de Cruzados realiza un balance del período de fichajes en Universidad Católica.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    José María Buljubasich aborda el impacto del Claro Arena en el mercado de la UC: “No es de un día para el otro”. Diego Martin /Photosport

    El gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, realizó una evaluación del mercado de fichajes de Universidad Católica tras el cierre del libro de pases. El exarquero asegura que el plantel quedó conforme a la planificación definida al término de la temporada pasada.

    Según explicó, el diagnóstico inicial apuntaba a ampliar la plantilla, considerando la participación en Copa Libertadores y la extensión del calendario. “El año pasado teníamos un plantel muy corto. Dentro de esa planificación había una serie de renovaciones posibles y un número de incorporaciones”, señaló.

    En ese marco, detalló que una de las prioridades fue reforzar el mediocampo. “Veíamos que había un déficit en la parte del medio, donde necesitábamos jugadores de buen pie. Por lo mismo, han llegado jugadores de esas características”, indicó.

    Buljubasich en una charla con el plantel de la UC.

    Respecto a la decisión de no concretar una incorporación adicional, Buljubasich explicó que el escenario fue cambiando con el avance del mercado. “Fuimos viendo que el plantel estaba bastante bien conformado, que había varios jugadores por puesto y que estaba el minutaje Sub 20, donde se iban a poder empezar a jugar jugadores en ese puesto”.

    Agregó que, tras ese análisis, junto al cuerpo técnico y la comisión de fútbol resolvieron cerrar el plantel. “Consideramos que el plantel estaba completo y que no era necesario traer otro jugador más”, comentó.

    Sobre el sector izquierdo de la defensa, cuestionado por su rendimiento en las primeras fechas, el directivo sostuvo que la posición fue evaluada antes del cierre del mercado. “Estaba la opción de Eugenio (Mena) para renovarle, la de Cristián Cuevas, y al mismo tiempo tenemos dos jugadores jóvenes como Nicolás L’Huillier, que volvía del préstamo con Deportes Concepción, y José Salas. Consideramos que con esos jugadores teníamos el puesto cubierto”, apuntó.

    En cuanto a la profundidad del plantel para enfrentar el calendario local e internacional, Buljubasich afirmó que la dotación es suficiente. “Estamos teniendo un plantel de 30, 31 jugadores. En las prácticas quedan afuera jugadores de experiencia, lo que marca que hay un plantel amplio”, dijo.

    También abordó el escenario financiero del club y el impacto de la apertura del Claro Arena. “No es de un día para el otro. Hay un proceso de consolidación de los números”, aseguró.

