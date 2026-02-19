“Edificio del Año 2026”: el prestigioso premio internacional que se lleva la UC por el Claro Arena.

El Claro Arena fue elegido como “Edificio del Año 2026” en la categoría Arquitectura Deportiva, reconocimiento que entrega la revista internacional especializada ArchDaily. El recinto de la UC fue uno de los cinco finalistas de su categoría, luego de superar una primera fase en la que compitieron más de 3.000 proyectos vinculados a infraestructura deportiva. Tras avanzar a la ronda decisiva, el reducto precordillerano se impuso a obras de Canadá, Emiratos Árabes, Argentina y Colombia.

En la categoría Arquitectura Deportiva, el estadio ubicado en Las Condes compitió con el Rosemary Brown Recreation Centre (Canadá), el Saddling Boxes & Private Deck (Emiratos Árabes Unidos), la Plaza del Barrio Olímpico (Argentina) y el Centro de Deportes Acuáticos Salinas del Rey (Colombia).

De acuerdo con lo informado por ArchDaily en su sitio oficial, el premio contempla dos reconocimientos principales. El primero es la entrega del Certificado ArchDaily, distintivo ampliamente valorado en el mundo de la arquitectura como un sello de calidad. El segundo es la posibilidad de utilizar oficialmente el título de “Edificio del Año” en material institucional.

La distinción llega en un momento clave para Universidad Católica, que durante 2025 logró comenzar a utilizar el Claro Arena tras un proceso de remodelación que se extendió por tres años. La UC hasta ahora suma ocho partidos en su nuevo estadio, con siete triunfos y una derrota.

Desde la dirigencia, el impacto del nuevo estadio ha sido abordado tanto desde lo institucional como desde lo deportivo. En entrevista con El Deportivo, el gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, explicó que el recinto representa una ventaja competitiva que el club espera sostener en el tiempo. “Los jugadores están contentos. Incluso piden entrenar más en la cancha”, comentó el directivo.

“El estadio ha sido un cambio sideral. Desde la cancha, la atmósfera, las comodidades, la seguridad, hasta la experiencia para sus familias y la prensa”, añadió. Ahora, el reconocimiento de ArchDaily posiciona al estadio cruzado dentro de un circuito internacional de obras deportivas destacadas.