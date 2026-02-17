SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Una cara de local y otra de visita: el dispar rendimiento de la UC de Garnero jugando fuera del Claro Arena

    Si el recinto de la precordillera se ha convertido en una fortaleza inexpugnable para los cruzados, cuando les toca presentarse en escenarios ajenos han exhibido un nivel irregular que perjudica el objetivo de competir por el título de la Liga de Primera. El entrenador de los estudiantiles se inquieta e intenta buscar soluciones para una problemática que no logra subsanar desde su arribo en 2025.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El Claro Arena se ha convertido en una fortaleza para la UC ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica volvió a recibir un duro mazazo en condición de visitante. Al pálido debut en el estadio La Portada ante Deportes La Serena, en el que igualaron por 2-2 en el epílogo, ahora hay que sumarle la caída por 3-2 frente a Cobresal, en el campamento minero de El Salvador.

    El arranque de la Liga de Primera 2026 en calidad de forastero no ha sido el mejor para los cruzados. Bajo el mandato de Daniel Garnero, al elenco de la Franja le ha costado en demasía ganar cuando le toca jugar fuera del Claro Arena. La actual temporada solo es un reflejo de aquello: en tres fechas, solo han sumado canasta perfecta de puntos contra Deportes Concepción, duelo que, precisamente, ha sido el único que han disputado como anfitriones. Además, en el compromiso con los lilas es en el único que han mantenido la portería en cero, un panorama muy contrario a los cinco tantos totales que han encajado en los choques frente a los granates y albinaranjas.

    Si en el remozado recinto de la precordillera todo es alegría, la realidad se vuelve opaca cuando toca viajar lejos de casa. El técnico argentino, reconocido por su pragmatismo, no ha logrado traspasar esa seguridad defensiva a terrenos donde no cuentan con el apoyo y las comodidades que ofrece el inmueble ubicado en la comuna de Las Condes.

    Esta problemática también se exhibió en 2025. Eso sí, en aquella ocasión, lo que salvó al adiestrador fue su gran arremetida en la parte final del segundo semestre, que le permitió timbrar una clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, con el torneo continental a la vuelta de la esquina y la presión de revalidar su cartel de contendiente en el Campeonato Nacional, ya no hay más margen para refugiarse en el rendimiento de un solo escenario. A la UC le urge empezar a mostrar otra cara de visitante.

    Daniel Garnero tiene la tarea pendiente de mejorar la cara de la UC como visitante. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    La deuda como forastero

    El principal problema de los cruzados recae en la metamorfisis negativa que sufre el equipo cada vez que debe presentarse en un estadio ajeno. Esta situación va desde lo futbolístico hasta lo actitudinal. En la precordillera, la UC suele someter a sus rivales con una posesión punzante y transiciones rápidas, logrando, la mayoría de las veces, pegar primero en el marcador y manejar a su antojo la ventaja.

    Como forastero ocurre todo lo contrario, pues la escuadra universitaria se muestra permeable y exhibe desajustes desde lo táctico. Las salidas rumbo a La Serena y El Salvador dieron cuenta de aquello, ya que se desnudaron falencias de un equipo que no parece candidato al título.

    Contra los papayeros, por ejemplo, la zaga de Católica evidenció una total desconexión a la hora de custodiar el área propia. La falta de comunicación en la última línea fue alarmante: un error grosero de Juan Ignacio Díaz, en una evidente falta de entendimiento con el portero Vicente Bernedo, terminó regalando una licencia que a este nivel se paga caro. A la larga, esa desinteligencia no solo significó perder dos puntos, sino que sembró las primeras dudas sobre la solvencia de un bloque que, en San Carlos, suele ser más seguro.

    Algo similar ocurrió en el Cobre, donde los jugadores de la Franja entraron con una actitud pasiva. Ante esta inacción, el cuadro minero supo castigar en momentos puntuales, y con dos golazos de buena factura en el primer tiempo y un cabezazo en el inicio del complemento, sepultaron cualquier opción de remontada.

    La UC volvió a sufrir como visitante, esta vez ante Cobresal. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    Sin embargo, lo más preocupante para el cuerpo técnico y la parcialidad cruzada es que este fenómeno no responde a un bache estacional, sino a un mal crónico que arrastra la era de Garnero. Al mirar los números, las estadísticas desnudan una realidad incómoda: desde aquel debut del estratega argentino el 20 de junio de 2025 ante Unión La Calera, que terminó en empate por 1-1, la personalidad del equipo se diluye apenas se aleja de la precordillera.

    Contabilizando el segundo semestre del año anterior e, incluso, sumando la Supercopa disputada en el Estadio Sausalito, el registro es revelador: la UC apenas ha podido rescatar 5 triunfos en 12 presentaciones fuera del Claro Arena. Un rendimiento que alcanza el 58% de los puntos en disputa (se le suman tres igualdades).

    Este registro de carencias en territorio ajeno contrasta radicalmente con la fortaleza inexpugnable en la que se ha convertido la casa de Universidad Católica. Bajo el amparo del Claro Arena, los números de Garnero son sencillamente de otra categoría: ha ganado siete de sus ocho compromisos como anfitrión, ostentando un rendimiento arrollador del 88%. En ese césped, la UC se siente dueña y señora del trámite, registrando apenas un único traspié ante O’Higgins, en el torneo pasado.

    La tarea pendiente para el DT estudiantil no admite más prórrogas. Si bien el próximo desafío será en casa ante Coquimbo Unido —donde la estadística los respalda—, el horizonte inmediato los obligará a salir de su zona de confort en dos paradas de alto riesgo: Ñublense en Chillán y una visita al Capo de Provincia en Rancagua. Además, no hay que ignorar que en el corto plazo se acercan los viajes como visitante en Copa Libertadores, un escenario que reviste una presión todavía mayor.

