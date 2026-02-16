Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

A menos de un mes para que se realice el cambio de mando, el gobierno del presidente Gabriel Boric y la administración electa de José Antonio Kast dieron inicio al proceso de transición. El Ejecutivo saliente y el entrante llevan a cabo del traspaso, donde todos los ministerios buscan una sucesión que asegure una continuidad administrativa.

En ese sentido, el Ministerio del Deporte sostendrá una serie de reuniones bilaterales con la próxima gestión. Jaime Pizarro, actual jefe de la cartera, se encontrará con Natalia Ducó, ministra entrante.

Ambos se reunirán junto a sus equipos de trabajo durante tres días: lunes 16 de febrero, martes 17 y miércoles 18. El objetivo principal es asegurar una transición fluida y la entrega de información estratégica.

El proceso de traspaso, lógicamente, será liderado por la lanzadora de bala, pero también emerge otra figura importante: Andrés Otero, el nuevo subsecretario de Deportes. Aunque, en rigor, su nombre no es una novedad, ya que es un cargo que conoce perfectamente. El periodista también ocupó el puesto en la segunda administración de Sebastián Piñera.

El comunicador dejó su rol en la Federación de Tenis, donde se desempeñaba como gerente general. En ese sentido, ambos están realizando un trabajo conjunto. Se han visto juntos constantemente en la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Andrés Otero será el subsecretarío de Deportes.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud, un objetivo común

Pese la tensión en el inicio del proceso de cambio de mando, atenuada por la emergencia provocada por los incendios, la relación entre las dos administraciones de Deportes nunca fue negativa. El objetivo es continuar con el trabajo en ejes centrales.

Uno de ellos es la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030. Santiago está en la terna final, en lo que podría resultar una elección histórica para el país. La capital compite contra Asunción (Paraguay) y Bangkok (Tailandia).

En caso de que Chile se consolide como sede, sería la primera vez que reciba un evento olímpico, lo que marcaría un hito para el país en cuanto a la organización de grandes eventos deportivos y multideportivos.

Según el cronograma, al que accedió El Deportivo hace unas semanas, Chile tiene que enviar el dossier informativo actualizado. En agosto de 2025 se mandó el primero, con un contenido de 120 páginas. Aquel se dividía en dos partes: evaluación estratégica y técnica. Ahora, en marzo, deberá enviarse el expediente modificado y renovado, el que debe incluir las garantías estatales firmadas. Estas últimos son un respaldo que exige el COI con el propósito de resguardar distintos aspectos. Las garantías deben estar firmadas por el actual gobierno y también por el gobierno entrante, según fuentes consultadas.

Por otra parte, en mayo, una comitiva del COI visitará el país. En ese viaje, el organismo internacional tendrá reuniones presenciales con representantes del COCh, Ministerio del Deporte y gobernaciones. También se inspeccionarán las sedes propuestas en el Venue Masterplan, que son la Región Metropolitana y Valparaíso.

Luego, en junio, el COI decidirá en una asamblea general la elección de la sede. Una delegación nacional deberá viajar a Suiza a hacer la presentación final. En ese contexto, la idea de Chile es contar con la presencia del presidente electo José Antonio Kast, que en ese entonces ya habrá asumido funciones. Claro, todo si su agenda se lo permite.

En ese sentido, el cronograma informado por el COI ha hecho que la planificación esté siendo desarrollada y trabajada tanto por el gobierno saliente como por el entrante, lo que confirma el compromiso de Estado para la eventual organización del evento deportivo. Se espera que prime la labor de continuidad en la materia.

"Estos procesos en general funcionan también como proyectos de Estado. Pongo un ejemplo bastante reciente: lo que pasó con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que partieron en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, siguieron en el segundo gobierno del Presidente Piñera y correspondió la ejecución a este gobierno. Y en general todos los procesos van haciendo los traspasos correspondientes para ir cumpliendo las etapas que en cada uno de ellos se deben ir materializando”, aseguró hace unas semanas, en entrevista con El Deportivo, el ministro Pizarro.

Por parte del próximo oficialismo, también se cuadran con esta visión: ”Hay que pelear todos los grandes eventos y Chile es un país que demostró a través de los Panamericanos que está capacitado para hacer de todo. Fuimos capaces de hacer unos tremendos Panamericanos, que fue comentado a nivel mundial. Entonces, yo creo que hay que pelearla. Ojalá en los Juegos Olímpicos de la Juventud resulte. Además, hay que destacar el apoyo del Ejecutivo, porque hay recursos involucrados. Y yo creo que cuando se la juegan, cuando pelean porque las cosas resulten, de verdad que eso tiene mayores posibilidades de éxito", aseguró el exvelocista y actual senador Sebastián Keitel, en entrevista con este medio.

El deporte en el programa de Kast

Conforme a lo estipulado en el programa del presidente electo José Antonio Kast, en el enfáticamente denominado “gobierno de emergencia”, el deporte está lejos de ser uno de sus focos principales. Ministerios como el de Seguridad, por ejemplo, se han llevado principalmente la atención.

Y si bien es una de las carteras que menos recursos recibe y que incluso podría ver reducido su financiamiento estatal, la materia sí fue abordada en la planificación. El mandatario electo, en materia deportiva, incluyó un proyecto llamado Plan A Mover Chile, que “une tres dimensiones fundamentales: vida sana, deporte y bienestar”.

Para Kast, el deporte tiene un rol crucial, que también lo ligara con otros ministerios, como el de Salud y el de Educación. “Creo firmemente que fomentar la actividad física y la recreación no solo mejora la salud, sino que también reconecta a las familias, revitaliza los barrios y fortalece el tejido social. Por eso, una de las iniciativas centrales será la recuperación de multicanchas, un programa que busca revitalizar la infraestructura deportiva existente en todo el país”, señala.

En ese sentido, una de sus motivaciones tiene como origen la condición de los 10 mil puntos deportivos que existen en el país: “Están en mal estado o abandonados”, asegura. Por eso, apunta a la reparación de la infraestructura, además de entregarles la administración y control de acceso a las juntas de vecinos y clubes deportivos locales.

Eso sí, en su programa no detalla la cantidad de recursos o un fondo específico, sino que más bien se trata de un incentivo a las diferentes instituciones para recuperar los espacios deportivos. Además, incluye el proyecto “Puente Deportivo”, que está dedicado hacia estudiantes y la utilización de piscinas, gimnasios y canchas durante la jornada escolar mediante alianzas público-privadas.

Por otra parte, Kast también pretende modernizar el Ministerio del Deporte, ya que afirma que existe un exceso de burocracia y superposición de roles entre el Mindep y el Instituto Nacional del Deporte (IND).

En tanto, específicamente en el fútbol, Kast busca erradicar la violencia en los estadios: “Vamos a impulsar una política de tolerancia cero realmente efectiva, similar al modelo aplicado en Inglaterra. Esto implica hacer cumplir estrictamente la Ley de Estadio Seguro, de modo que toda persona sorprendida participando en actos violentos o con objetos peligrosos sea sancionada con la prohibición total y permanente de ingreso a recintos deportivos”, afirma.

“Los clubes deberán asumir un rol activo en la erradicación de la violencia, invirtiendo en infraestructura segura, segmentación adecuada del público y sistemas de control, además de comprometerse en la despolitización de las barras bravas, muchas de las cuales hoy responden a intereses ideológicos o disputas internas”, plantea.