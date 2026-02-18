Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

El regreso de Cristián Zavala a Colo Colo duró menos de dos meses. Tras terminar su préstamo de seis en Coquimbo Unido, equipo con el que fue campeón en a pasada temporada, el puntero se integró a la pretemporada de los albos, antes de que fuera presentado nuevamente con el cuadro del Norte Chico.

Pero el retorno fue traumático, lejos de lo esperado por el jugador y también por la institución de Macul. El corolario fue ese fallido penal en la definición ante Peñarol, por el torneo amistoso Serie del Río de La Plata, que dio la vuelta al mundo, a finales de enero. Encima, terminó con una lesión en la rotula para el jugador chileno.

“Ese tema del penal son cosas que pasan. A lo mejor no fue bien visto, obviamente, pero tiene que ver con una condición de comodidad donde pueda desenvolverse de la mejor manera”, explicó días más tarde el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa.

En la misma jornada, el empresario puertomonttino había adelantado el posible regreso de Zavala al cuadro coquimbano, el que había manifestado su intención de contar otra vez con el delantero, a expresa petición del nuevo técnico Hernán Caputto.

“Es algo que está muy encaminado. Vamos a esperar la respuesta de Coquimbo, sobre todo, porque esto conlleva una negociación por temas salariales. Se extendería el contrato y hay un valor que tendría que asumir Coquimbo y otro Colo Colo”, amplió el mandamás de los albos.

Vuelta esperada

A principios de enero, el atacante se había despedido del elenco por medio de su cuenta de Instagram. En la misma red social eligió publicar una carta en la que se despidió sentidamente del cuadro aurinegro.

“Llegó el momento en que nuestros caminos se separen otra vez. Solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por el respeto y cariño que me entregaron a mí y a mi familia. Llegamos a Coquimbo siendo tres, y nos vamos del puerto con un cuarto pequeño pirata. Agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado. Lograron que me volviera a enamorar del fútbol. Disfrute los 13 partidos que estuve con ustedes y día a día pedía que no terminara esta locura”, advirtió el atleta.

Una partida que duró muy poco. El fin de semana pasado, los canales de Coquimbo Unido dieron cuenta del retorno del jugador, quien, de todas maneras, debió hacer un esfuerzo para conseguir ese anhelo.

En esa tratativa, el jugador de 26 años se comprometió a extender su contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2027. Una temporada más respecto del anterior vínculo, el cual también debió prolongar para lograr su primera cesión en el club aurinegro.

Asimismo, los coquimbanos se comprometieron a establecer una valiosa opción de compra por el delantero, la cual quedó fijada en una suma cercana a los 600 mil dólares, la cual se debería concretar en diciembre, en caso de que los monarcas así lo decidieran.

Según se enteró El Deportivo, en el nuevo compromiso, además, se establece un aumento en el salario del delantero, quien será uno de los cinco mejor remunerados del plantel. A partir de ahora, Zavala ganará alrededor de 20 mil dólares mensuales, cifra que será cancelada en partes iguales por Colo Colo y Coquimbo Unido.