    Coquimbo Unido da el golpe y se queda con el clásico contra Deportes La Serena

    El solitario gol de Alejandro Camargo en el segundo tiempo le entregó la victoria a los piratas por la tercera fecha de la Liga de Primera.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Un complicado triunfo consiguió Coquimbo Unido en el clásico contra Deportes La Serena en el estadio La Portada. Los aurinegros consiguieron abrir el marcador en el minuto 75 gracias a un cabezazo de Alejandro Camargo.

    El primer tiempo encontró a dos equipos con propuestas bastante claras. Mientras los papayeros intentaban tomar el control del balón para acercarse al área rival, los Piratas tomaban las precauciones respectivas en defensa, esperando la posibilidad de salir rápido de contragolpe.

    Aquella fórmula se fue repitiendo a lo largo de la etapa inicial, pero la estrategia fue mucho más efectiva para los aurinegros. En el minuto 10′ Alejandro Camargo pudo probar con un remate de distancia que acabó siendo contenido por el portero serenense, Federico Lanzillotta.

    Luego, en los 30, y tras aprovechar un error en la salida en el centro de la cancha, Sebastián Galani pudo sacar un tiro que acabó desviándose en el camino. Aquello permitió que el guardameta local pudiera controlar sin complicaciones.

    La segunda parte comenzó con polémica. En los 49′ pudo llegar el primer gol del partido. Un pase largo que parecía controlado por la defensa coquimbana terminó generando una jugada de riesgo. El golero Diego Sánchez, con exceso de confianza, fue a buscar el balón de forma calmada ante la arremetida de Felipe Chamorro, quien apuró el paso y acabó pinchando el balón.

    Mientras el Mono quedó tirado en el piso, acusando una infracción del delantero teniendo el balón controlado, el ariete se acomodaba y definía con dirección de gol.

    Sin embargo, el árbitro Cristián Garay estuvo, quizás, demasiado rápido al momento de sancionar la falta. Como la sanción fue antes de que la pelota ingresara, no se dieron las condiciones para que el VAR interviniera.

    La jugada más clara para Coquimbo Unido llegó en los 65 minutos. Tras un centro proveniente desde el sector izquierdo del ataque, Guido Vadalá se acomodó y sacó un remate que fue despejado con la cabeza por un defensor. El rebote volvió a quedarle al jugador coquimbano, pero esta vez el tiro se fue por sobre el horizontal.

    Triunfo coquimbano

    Diez minutos más tarde llegó el gol. Alejandro Camargo recibió un centro en el área y definió con un cabezazo que dejó sin reacción al portero de Deportes La Serena, desatando los festejos de los foráneos.

    El panorama se complicó aún más para los granates en los 79′ pues, tras el llamado del VAR, Yahir Salazar recibió la tarjeta roja por golpear a un rival.

    Con estas condiciones, el técnico de los piratas Hernán Caputto realizó algunas modificaciones enfocadas en mantener el resultado mientras que los serenenses intentaban con todo acercarse al área rival para buscar el empate. Sin embargo, el marcador no se movió más y el clásico de la Región de Coquimbo quedó en manos de los aurinegros.

    Con este resultado, y a la espera de que se complete la tercera fecha, los recientes ganadores de la Supercopa quedaron ubicados en el tercer lugar de la tabla con 6 unidades. Los papayeros, a su vez, quedaron relegados a la 14° ubicación con un punto.

    En la próxima fecha, La Serena volverá a ser local ante Universidad de Concepción (22 de febrero, 12.00 horas), mientras que Coquimbo Unido deberá viajar hasta Las Condes para enfrentar a Universidad Católica (21 de febrero, 20.30 horas).

