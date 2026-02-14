“Lo perdimos; es una lástima”: exjugador de Colo Colo lesiona a Diego Valdés en Vélez Sarsfield

Diego Valdés duró apenas 20′ en el duelo que midió a Vélez Sarsfield frente a Defensa y Justicia, por el torneo de Apertura de Argentina.

El exjugador del América, quien había logrado ganarse la titularidad, recibió un fuerte golpe de Emiliano Amor, el exdefensor de Colo Colo, que lo obligó a retirarse del campo de juego. El duelo terminó igualado 1-1.

En conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto, el técnico del equipo transandino, abordó la lesión del talentoso volante chileno.

“Salió lesionado, le molestó el gemelo. Lamentablemente, lo perdimos. Es una lástima perder a un jugador de esa calidad, porque la verdad no sé cuánto tiempo llevará la recuperación”, señaló en conferencia de prensa.

“Seguramente no llegue al próximo partido. Es una pérdida futbolística muy grande. Hay pocos futbolistas en el fútbol argentino con su nivel, pero el equipo lo tiene que resolver.Tenemos plantel como para llegar al próximo partido y tener la esperanza de poder ganarle a River”, cerró.

Momento estelar

Cabe recordar, que hace menos de una semana, Valdés se llenó de elogios por su participación frente a Boca Juniors. El volante chileno participó directamente en los dos goles del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, ambos convertidos por Matías Pellegrini, y su rendimiento generó un amplio reconocimiento tanto del cuerpo técnico como de sus compañeros.

En aquella oportunidad, el técnico de Vélez fue consultado por el desempeño del mediocampista nacional.“Lo veo muy bien, es un tipo con mucha trayectoria y madurez deportiva”, señaló el entrenador.

“Entiende el juego como pocos, lo mismo que Lanzini. Se entienden muy bien entre ellos, con los dos en el campo logramos dominar al rival a través del juego”, lo elogió.