SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Polémica reacción del DT de Flamengo frente a acto de racismo contra Vinícius Júnior provoca airadas críticas en Brasil

    Filipe Luís tuvo una respuesta ambigua sobre el tema y recalcó que “es la palabra de uno contra otro”, a la vez que defendió a los argentinos. Respuestas cuestionadas fuertemente por la prensa carioca.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Filipe Luís está fuertemente cuestionado en Brasil.

    El bochornoso capítulo ocurrido en la Champions League provoca una serie de reacciones, incluso, más allá de las fronteras europeas. En medio del partido entre Benfica y Real Madrid, disputado en Portugal, el delantero brasileño de los merengues Vinicius Junior acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle dicho “mono”.

    Acto racista que encendió una serie de polémicas para una situación que de ninguna manera es nueva en el fútbol. La UEFA abrió un expediente disciplinario para investigar el hecho y hasta el gobierno lusitano prometió recopilar antecedentes.

    Situación que tampoco pasó inadvertida en Brasil, país en el que este tipo problemas es casi cotidiano. Tras la derrota ante Lanús, en la ida de la Recopa Sudamericana, el DT de Flamengo Filipe Luís fue consultado sobre la acusación de Vini, pero su respuesta de ninguna manera fue en defensa de su compatriota.

    “Este es un asunto mucho más delicado de lo que creemos; implica muchas cosas. Prestianni no debería haberse tapado la boca al decir lo que dijo, eso causó toda esta confusión. Ahora es la palabra de uno contra otro, eso es muy delicado. La verdad es que, si lo hizo, tiene que pagar. Pero, repito, es la palabra de uno contra otro, no me corresponde juzgarlo”, explicó el exlateral del Atlético de Madrid.

    Pero los informadores brasileños fueron un poco más allá en sus cuestionamientos. Así, preguntaron al entrenador del Mengao sobre el trato recibido en las diversas ocasiones en que el Flamengo viajó a Argentina para jugar.

    “En cuanto al caso de Vinicius, lo que puedo decir es que siempre me han tratado muy bien en Argentina. Amo a ese país, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido, siempre como visitante. Solo tengo cosas buenas que decir de Argentina y un incidente aislado como este no influye en absoluto en lo que pienso de este país que es tan hermoso”, afirmó el joven adiestrador del Fla.

    Duras reacciones

    La declaración de Filipe Luís se viralizó rápidamente en el país más grande de Sudamérica, donde tuvo una mayoría de repercusiones negativas. Fueron varios periodistas de importantes portales deportivos que se manifestaron en contra de las palabras del entrenador.

    “Puede que me equivoque, y espero equivocarme... pero la declaración de Filipe Luís está haciendo la vista gorda ante lo horrible que ocurrió en el Benfica vs. Real Madrid, es la de alguien que aspira a Europa. Es muy feo”, advirtió Juca Kfouri, columnista de UOL.

    Más duro fue Eric Faria, uno de los comentaristas más importantes del canal Sport TV. De acuerdo con la opinión del comunicador, el exzaguero “se desentendió” del tema.

    “Filipe Luís se desentendió, diciendo que no podía juzgar porque era la palabra de Prestianni contra la de Vini Junior. En estos casos es evidente que debemos dar credibilidad a la víctima. Las reacciones de Vini Jr. y de todos los que lo rodean demuestran que no podemos permanecer neutrales en esta historia. Sabemos muy bien de qué lado debemos estar, que es del lado de Vini Jr., explicó el periodista de la red O Globo.

    Sobre las actitudes de los transandinos, agregó que “hemos mostrado numerosos casos de racismo contra brasileños en las gradas argentinas, con imitaciones de monos, cáscaras de plátano… Así que no es un caso aislado. Filipe tiene una voz importante en el fútbol y debería haber tomado posición. Tuvo esa oportunidad ayer, como brasileño, como entrenador de fútbol y como exatleta. Ayer, la derrota fue fuera del campo”.

    Más sobre:FútbolVinicius JuniorGianluca PrestianniRacismoBenficaReal MadridChampions LeagueFilipe LuísFlamengo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netflix presenta el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895

    Chilevisión confirma a Dino Gordillo en el Festival de Comedia luego de supuesto beso a menor de edad en Villa Alegre

    Steinert continúa despliegue municipal: se reunió con alcaldes de Peñalolén y Vitacura

    Kast sostiene reunión protocolar con Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895
    Chile

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895

    Steinert continúa despliegue municipal: se reunió con alcaldes de Peñalolén y Vitacura

    Kast sostiene reunión protocolar con Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025
    Negocios

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025

    Empresas de RRNN, centros comerciales y de transporte: las mayores inversiones de las AFP en bonos locales en enero

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?
    Tendencias

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry participarán juntos en los dobles del BCI Seguros Chile Open
    El Deportivo

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry participarán juntos en los dobles del BCI Seguros Chile Open

    Paqui Meneghini enfrenta las críticas por la falta de victorias de la U: “No invierto tiempo en eso”

    Polémica reacción del DT de Flamengo frente a acto de racismo contra Vinícius Júnior provoca airadas críticas en Brasil

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Netflix presenta el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal
    Cultura y entretención

    Netflix presenta el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal

    Chilevisión confirma a Dino Gordillo en el Festival de Comedia luego de supuesto beso a menor de edad en Villa Alegre

    Traducción simultánea, un show de 45 minutos y un cover chileno: así será el singular debut del k-pop de NMIXX en Viña

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein
    Mundo

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder