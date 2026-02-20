Polémica reacción del DT de Flamengo frente a acto de racismo contra Vinícius Júnior provoca airadas críticas en Brasil

El bochornoso capítulo ocurrido en la Champions League provoca una serie de reacciones, incluso, más allá de las fronteras europeas. En medio del partido entre Benfica y Real Madrid, disputado en Portugal, el delantero brasileño de los merengues Vinicius Junior acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle dicho “mono”.

Acto racista que encendió una serie de polémicas para una situación que de ninguna manera es nueva en el fútbol. La UEFA abrió un expediente disciplinario para investigar el hecho y hasta el gobierno lusitano prometió recopilar antecedentes.

Situación que tampoco pasó inadvertida en Brasil, país en el que este tipo problemas es casi cotidiano. Tras la derrota ante Lanús, en la ida de la Recopa Sudamericana, el DT de Flamengo Filipe Luís fue consultado sobre la acusación de Vini, pero su respuesta de ninguna manera fue en defensa de su compatriota.

“Este es un asunto mucho más delicado de lo que creemos; implica muchas cosas. Prestianni no debería haberse tapado la boca al decir lo que dijo, eso causó toda esta confusión. Ahora es la palabra de uno contra otro, eso es muy delicado. La verdad es que, si lo hizo, tiene que pagar. Pero, repito, es la palabra de uno contra otro, no me corresponde juzgarlo”, explicó el exlateral del Atlético de Madrid.

Pero los informadores brasileños fueron un poco más allá en sus cuestionamientos. Así, preguntaron al entrenador del Mengao sobre el trato recibido en las diversas ocasiones en que el Flamengo viajó a Argentina para jugar.

“En cuanto al caso de Vinicius, lo que puedo decir es que siempre me han tratado muy bien en Argentina. Amo a ese país, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido, siempre como visitante. Solo tengo cosas buenas que decir de Argentina y un incidente aislado como este no influye en absoluto en lo que pienso de este país que es tan hermoso”, afirmó el joven adiestrador del Fla.

Duras reacciones

La declaración de Filipe Luís se viralizó rápidamente en el país más grande de Sudamérica, donde tuvo una mayoría de repercusiones negativas. Fueron varios periodistas de importantes portales deportivos que se manifestaron en contra de las palabras del entrenador.

“Puede que me equivoque, y espero equivocarme... pero la declaración de Filipe Luís está haciendo la vista gorda ante lo horrible que ocurrió en el Benfica vs. Real Madrid, es la de alguien que aspira a Europa. Es muy feo”, advirtió Juca Kfouri, columnista de UOL.

Más duro fue Eric Faria, uno de los comentaristas más importantes del canal Sport TV. De acuerdo con la opinión del comunicador, el exzaguero “se desentendió” del tema.

“Filipe Luís se desentendió, diciendo que no podía juzgar porque era la palabra de Prestianni contra la de Vini Junior. En estos casos es evidente que debemos dar credibilidad a la víctima. Las reacciones de Vini Jr. y de todos los que lo rodean demuestran que no podemos permanecer neutrales en esta historia. Sabemos muy bien de qué lado debemos estar, que es del lado de Vini Jr.”, explicó el periodista de la red O Globo.

Sobre las actitudes de los transandinos, agregó que “hemos mostrado numerosos casos de racismo contra brasileños en las gradas argentinas, con imitaciones de monos, cáscaras de plátano… Así que no es un caso aislado. Filipe tiene una voz importante en el fútbol y debería haber tomado posición. Tuvo esa oportunidad ayer, como brasileño, como entrenador de fútbol y como exatleta. Ayer, la derrota fue fuera del campo”.