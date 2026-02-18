SUSCRÍBETE
    En Argentina defienden a Prestianni y aseguran que llamó “hermano” a Vinícius Jr. en el polémico duelo de la Champions

    El jugador argentino también se defendió en las redes sociales.

    Por 
    Madelynne Alegría

    El resultado quedó en segundo lugar tras las graves acusaciones que marcaron el duelo entre el Benfica y Real Madrid, por la ida de los octavos de final de la Champions League. Gianluca Prestianni protagonizó un escándalo con Vinícius, que en primera instancia lo acusó de racista al decirle ‘mono’; lo que llevó al brasileño a explicarle al árbitro la situación.

    El exVélez fue el protagonista de uno de los momentos más fuertes en el encuentro en Lisboa. Después de convertir el 1-0, Vinicius festejó al borde de la cancha frente a la hinchada local, un gesto que fue catalogado como provocativo por los presentes y desató el caos y los insultos denunciados por el astro brasileño en contra del jugador argentino.

    El árbitro detuvo el partido durante casi 10 minutos. Mbappe y Otamendi discutieron en la mitad de la cancha con Mourinho y Arbeloa tratando de calmar al brasileño, que estaba determinado a quedarse fuera de la cancha y no salir a jugar durante los 40 minutos restantes del segundo tiempo.

    Argentina lo defiende

    En Argentina rápidamente salieron a defender a Prestianni. Según el medio Olé, el exjugador de Vélez Sarsfield jamás llamó “Mono” al atacante brasileño.

    “Hermano, hermano, hermano”, repitió Prestianni frente al árbitro francés del encuentro Francois Letexier, asegura el portal argentino. Una versión que contrasta con el ‘maricón’ que Aurélien Tchouameni, volante del Madrid, había confesado escuchar decir al argentino.

    Después de que estalló el caos, la redes sociales del atacante se llenaron de comentarios ofensivos por fanáticos del Real Madrid. Ante esto, el joven de 22 años cerró todos los comentarios de sus publicaciones de Instagram para evitar el hostigamiento. De ese mismo modo, el partido se fue sin aclarar lo sucedido.

    Sin embargo, tras horas de haber terminado el partido, el jugador argentino se pronunció en redes sociales: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigió insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpreto lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", escribió.

    Poco tiempo después de su declaración pública,el club luso salió a defenderlo: “Juntos a tu lado” tomando las palabras de Prestianni y después un video que desmentía la posibilidad de que los merengues fueron testigos de los dichos del argentino hacia Vini.

    Se abre investigación

    A pesar de ello, la UEFA confirmó que la denuncia por racismo ya se encuentra bajo revisión y que se evaluarán los informes oficiales del partido, incluyendo el reporte arbitral y la documentación que se eleva tras cada partido internacional: “Actualmente, se están revisando los informes oficiales de los partidos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en el sitio web disciplinario de la UEFA”, informó el ente europeo.

