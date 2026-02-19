El comunicado del Real Madrid por la denuncia de racismo a Vinícius: “Hemos aportado todas las pruebas a la UEFA”

El Real Madrid finalmente saca la voz. El conjunto merengue publicó un comunicado oficial tras entregar las resultados de su propia investigación sobre el triunfo sobre el Benfica en Champions League, donde acusan racismo por parte de Ginaluca Prestianni a Vinícius Junior.

El club asegura haber entregado la información necesaria ante el ente rector del fútbol europeo, que se encuetra en pleno proceso de investigación: “El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica”, comienza señalando el escrito.

“Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido”, añade.

El Real Madrid entregó su apoyo hacia el futbolista brasiñeño: “El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial”, indica el texto.

“El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad”, cierra.