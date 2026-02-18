La reacción de Gianni Infantino tras la denuncia de racismo de Vinícius Júnior en el triunfo del Real Madrid ante Benfica.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió al episodio de presunto racismo denunciado por Vinícius Júnior durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League. El delantero brasileño aseguró haber recibido un insulto por parte del futbolista argentino Gianluca Prestianni.

“Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF”, dijo de entrada el directivo en un mensaje difundido en los canales oficiales del ente rector del fútbol.

Infantino recalcó la posición institucional del organismo que encabeza frente a este tipo de hechos y llamó a una respuesta activa de los actores involucrados en el fútbol. “No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad. Necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables”, señaló.

Además, valoró la actuación del juez del encuentro, François Letexier. “En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes. Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación”, comentó.

Infantino cerró su declaración reiterando el respaldo institucional a las víctimas de discriminación: “La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!”.

En el duelo disputado en Lisboa, la intervención arbitral se limitó a la primera fase del protocolo. Tras la detención del juego y las conversaciones entre el árbitro, los capitanes y los cuerpos técnicos, el duelo se reanudó.

Luego del encuentro, Vinícius cuestionó públicamente la forma en que se ejecutó el procedimiento y sostuvo que el protocolo no cumplió su objetivo. Desde Benfica, en tanto, respaldaron a Prestianni y señalaron que, por la distancia entre los futbolistas, no era posible determinar con claridad lo que se dijo en el intercambio verbal. La UEFA confirmó que el caso ya se encuentra bajo revisión.