    La débil defensa de Benfica a Gianluca Prestianni tras las acusaciones de racismo de Real Madrid

    El equipo lisboeta subió una historia en sus redes sociales para desmentir las acusaciones de los jugadores del cuadro español.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Benfica trata de desmentir la versión de Vinicius Junior. FOTO: UEFA.

    El triunfo de Real Madrid en Lisboa, prácticamente, pasó a un segundo plano. Los hispanos ganaron por la cuenta mínima a Benfica en la ida de los playoffs de la Champions League. Sin embargo, las bochornosas imágenes que ponen otra vez en la mira al racismo se llevaron el protagonismo.

    Se jugaban cinco minutos de la segunda parte del duelo en Da Luz. Vinicius Junior se fue en la banda izquierda, enganche perfecto y definición exquisita para el 1-0 de los españoles. Golazo que el brasileño celebró de manera provocadora en el banderín del tiro de esquina.

    Tras la conquista, los jugadores del cuadro luso recriminaron al carioca la excesiva reacción después de anotar. Tras los efusivos reproches, en el momento que se reanudaba el juego, el autor del gol corrió presuroso hacia el árbitro francés François Letexier.

    En medio de su desesperación, el brasileño acusó que el argentino Gianluca Prestianni que lo había tratado de “mono”. De manera inmediata, el juez galo activó el protocolo de racismo y el duelo se detuvo durante más de diez minutos, después de que Vini, sentando en la banca, se negara a regresar al campo de juego.

    Después de la reanudación el partido cayó en un vacío. Encima, los constantes reclamos de la parcialidad local en contra de los jugadores visitantes, especialmente hacia el brasileño, marcaron un delicado episodio.

    La defensa

    Pero el futbolista argentino, principal acusado en este vergonzoso episodio, negó todos los hechos. A través de sus redes sociales, Prestianni desmintió haber tratado de esa manera al delantero.

    “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, escribió el exjugador de Vélez Sarsfield en su cuenta de Instagram.

    Sin embargo, los jugadores de la institución merengue insisten en su versión de los hechos. Así quedó claro en las declaraciones del uruguayo Federico Valverde, quien se refirió en duros términos al transandino.

    “Cuando te tapas la boca con la camiseta para decir algo, obviamente es para decir algo muy feo. Dijo una palabra que jamás debería usarse. Fue patético. Es realmente malo”, explicó el charrúa.

    El club Benfica también salió en defensa de su jugador con un video de Vinicius Junior corre al centro del campo de juego. La argumentación de los lusos se basa en desmentir las versiones de los compañeros del carioca, más que en negar que el hecho haya ocurrido.

    Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores de Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”, se lee en la débil tesis que trata de levantar el equipo de José Mourinho.

    La versión de Benfica

