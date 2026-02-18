SUSCRÍBETE
    Con la copa del mundo incluida: la provocación de Otamendi a Vinícius tras su polémico cruce con Prestianni

    El defensor argentino encaró al brasileño, en otra historia más que dejó el partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Otamendi, mostrándole su tatuaje a Vinícius. Captura de ESPN

    El partido entre Benfica y Real Madrid por la ida de los playoffs de la Champions League dejó muchas historias. Dos de ellas involucraron a futbolistas argentinos con el brasileño Vinícius Jr.

    Tras la polémica de la noche, en la que el amazónico acusó a Gianluca Prestianni de insultos racistasNicolás Otamendi también tuvo un encontronazo con el delantero del cuadro merengue y le mostró su tatuaje de la Copa del Mundo obtenida con la Selección argentina en Qatar 2022: “Esta es mía”, le lanzó entre risas.

    La particular provocación se dio cuando se jugaba el tiempo de descuento en medio de un córner. Ahí fue cuando el defensa transandino se levantó su camiseta y con el dedo índice se señaló la boca del estómago, donde lleva grabados los trofeos que conquistó con el cuadro que dirige Lionel Scaloni.

    Benfica defiende a Prestianni

    Por otra parte, Benfica salió a defender con todo al volante argentino Gianluca Prestianni y exhibió las imágenes de los momentos previos de la supuesta agresión racista. Ahí se ve a Vinícius, realizándole un gesto al público, expresando que lo veía de lejos y con la cara llena de risa.

    “Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”, publicó el club lisboeta en su cuenta de X.

    Esto, en alusión a las palabras de Kylian Mbappé, quien destrozó al argentino. "El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, empezó a hablar. No se acepta pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí y dijo que Vini es un mono, cinco veces. Yo lo escuché, y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también. Después de este punto ha empezado todo lo que han visto", comenzó relatando.

    El francés pidió las máximas sanciones para el otrora extremo de Vélez Sarsfield: “Este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Es una cosa maravillosa jugar la Champions, maravillosa competición. Tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada, todo lo que creemos no vale para nada. Hay que hacer algo”, cerró.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueReal MadridBenficaGianluca PrestianniVinícius JuniorKylian MbappéRacismo

