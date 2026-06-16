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    Díaz-Canel convoca al Partido Comunista de Cuba a un pleno extraordinario sobre las futuras reformas económicas

    El pleno extraordinario del partido se reunirá durante este miércoles para analizar las propuestas planteadas por el propio presidente.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Imagen @DiazCanelB en X.

    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, convocó este lunes al Comité Central del Partido Comunista cubano a una sesión de pleno extraordinario, para evaluar las propuestas de transformación con las cuales impulsar reformas estructurales orientadas a liberalizar la economía de la isla, de acuerdo con el anuncio realizado por el mandatario isleño el viernes pasado.

    “El 17 de junio, convocado por el Buró Político, sesionará el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, para evaluar propuestas de transformaciones que enunciamos recientemente en declaraciones a la prensa”, señaló el jefe del Ejecutivo isleño en un mensaje en redes sociales.

    El llamado de ahora se alinea con su anuncio previo de impulsar un paquete de reformas estructurales orientadas a liberalizar la economía de la isla, inspirado en los modelos de economía de mercado de China y Vietnam, con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas del gobierno de Estados Unidos.

    De esta manera, las medidas presentadas por el líder isleño llegan después de la presión económica sobre Cuba en los últimos meses impulsada por la administración de Donald Trump, con el objetivo de forzar reformas políticas y económicas en la isla.

    Una presión que, según Díaz-Canel, “va teniendo un impacto que complejiza la vida cotidiana de los cubanos”.

    Más sobre:CubaMiguel Díaz-CanelreformasEconomíaDonald Trump

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