Ocho tripulantes mueren tras accidente de bombardero B-52 durante vuelo de prueba en California

Una tragedia golpeó este lunes a la Fuerza Aérea de Estados Unidos luego de que un bombardero estratégico B-52 Stratofortress se estrellara durante una misión de prueba en la Base Aérea Edwards, en California, provocando la muerte de las ocho personas que se encontraban a bordo.

La información fue confirmada por autoridades militares estadounidenses, que calificaron el hecho como un accidente fatal ocurrido apenas instantes después del despegue de la aeronave.

El coronel James Hayes, subcomandante de la unidad anfitriona de la base, informó que el aparato participaba en una prueba vinculada a un programa de modernización tecnológica cuando ocurrió el siniestro.

“Hoy, la Base Edwards de la Fuerza Aérea ha sufrido una terrible tragedia y hemos perdido a ocho valientes estadounidenses”, señaló el oficial durante una comparecencia ante la prensa.

En tanto, el Secretario de Guerra de la nación norteamericana, Pete Hegseth, manifestó a través de una escueta publicación “que Dios guíe las almas de estos increíbles estadounidenses -y vele por sus familias”.

May GOD shepard the souls of these incredible Americans — and watch over their families. https://t.co/XieYpryXgV — Pete Hegseth (@PeteHegseth) June 16, 2026

Avión cayó poco después de despegar

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por la Fuerza Aérea, el B-52 había iniciado una misión local de evaluación relacionada con la actualización de sus sistemas de radar.

Sin embargo, cuando la aeronave se encontraba en la fase inicial del vuelo, perdió sustentación y terminó impactando contra el terreno.

Tras el choque, el bombardero se incendió, generando una intensa respuesta de los equipos de emergencia desplegados en la base militar.

Según explicó Hayes, el análisis inicial de las imágenes captadas tras el accidente permitió concluir rápidamente que no existían posibilidades de supervivencia para quienes viajaban en la aeronave.

“Se determinó que fue un accidente catastrófico e irrecuperable”, indicó el oficial.

Las ocho víctimas formaban parte de un equipo mixto integrado por miembros uniformados de la Fuerza Aérea, funcionarios civiles y contratistas del gobierno estadounidense que participaban en labores asociadas al programa de pruebas.

Por razones de protocolo, las identidades de los fallecidos no han sido difundidas públicamente mientras continúan las notificaciones oficiales a sus familiares.

La Fuerza Aérea señaló que el proceso de comunicación con los seres queridos de las víctimas comenzó inmediatamente después de confirmarse la magnitud de la tragedia.

Investigación podría extenderse por seis meses

Por el momento, las autoridades no han identificado una causa preliminar que explique el accidente.

El coronel Hayes detalló que la investigación se desarrollará en varias etapas y podría prolongarse durante medio año.

Inicialmente se constituirá una junta provisional encargada de recopilar antecedentes básicos sobre lo ocurrido. Posteriormente, una comisión especializada en seguridad operacional analizará los factores que pudieron contribuir al siniestro.

Una vez concluida esa fase, se conformará una junta formal de investigación de accidentes, instancia que determinará las causas definitivas y qué información podrá ser divulgada públicamente.