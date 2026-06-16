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    JD Vance dice que EE.UU. y el OIEA ayudarán a Teherán a “destruir” sus reservas de uranio altamente enriquecido

    Pese a lo anterior, la autoridad señaló que quedan aspectos pendientes para zanjar el conflicto, los que serán abordados en una negociación técnica futura.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Facebook @VicePresident

    El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró este lunes que uno de los puntos “fundamentales” del acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán, contempla la “ayuda” del país y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para “destruir” sus reservas de uranio altamente enriquecido.

    En entrevista con la cadena NBC, Vance señaló que los inspectores nucleares regresarán a Irán. Además, señaló que en el memorando de entendiendo se fijó “muy claramente” la ayuda para “destruir las reservas de uranio altamente enriquecido”.

    A renglón seguido, el vicepresidente explicó que dicho acuerdo provisional trae consigo “muchos beneficios para los iraníes”, como el levantamiento de las sanciones o la “transformación completa” de su economía, todo lo cual ha sido supeditado a que los iraníes cumplan con su parte del acuerdo.

    “Los iraníes obtienen muchos beneficios de esta negociación”, aseguró la autoridad estadounidense agregando que todo fue planteado de manera que se pueda “recompensar” a los iraníes por su “buen comportamiento”.

    Si “hacen lo que prometen” y “destruyen las reservas de uranio enriquecido en consulta con los demás” y si se comprometen a largo plazo a seguir una vía verificable que les lleve a no tener armas nucleares, agregó.

    Con todo, Vance reivindicó el acuerdo como algo que “va a transformar Oriente Próximo”, pero que “se basa en la verificación” y en ver si en los “próximos meses” se toman las autoridades iraníes “en serio” el “desmantelamiento de ese programa (nuclear) a largo plazo”.

    “Si los iraníes asumen el compromiso a largo plazo de no volver a reconstruirlo, serán bienvenidos en la economía mundial. Si, por el contrario, intentan reconstruir ese programa nuclear, nunca dispondrán de los recursos para hacerlo”, advirtió el vicepresidente.

    No obstante, JD Vance admitió, en declaraciones recogidas por la cadena CNN, que el memorando de entendimiento es un documento “muy general” de “aproximadamente una página y media” con cuestiones pendientes de abordar que habrán de ser tratadas en la fase de negociación técnica.

    A ese respecto, la noche de este lunes el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que “Irán se ha comprometido a no tener nunca armas nucleares” y a su vez, desmintió que su administración haya acordado un pago de 300 millones de dólares como parte de un eventual acuerdo, equivalentes a $267.138 millones.

    Tras el anuncio del referido acuerdo provisional, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, matizó que en los 60 días de negociaciones que tendrán lugar entre las partes serán abordados asuntos como el fin de “todas las sanciones y resoluciones del Consejo de Seguridad”, la cuestión nuclear, la determinación del “mecanismo definitivo” para la “reconstrucción” de Irán y el establecimiento de un “mecanismo de cumplimiento” para supervisar las obligaciones de las partes.

    Más sobre:Guerra Medio OrienteIránEstados UnidosJD VanceDonald Trump

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