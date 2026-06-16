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    Mala ventilación continúa: Declaran alerta ambiental para este martes en la Región Metropolitana

    Para este martes se espera una jornada donde la ventilación no será la óptima, y que, de acuerdo al pronóstico, empeorará durante la tarde. Rige restricción vehicular.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La Delegación Presidencial metropolitana declaró alerta ambiental para la Región Metropolitana para este martes, debido a las regulares condiciones de ventilación presentes en la cuenca de Santiago.

    De acuerdo al organismo, con información de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente, durante este lunes existió un régimen anticiclónico debilitado en altura y dorsal en altura, lo que mantuvo la calidad del aire en calidad de “regular”.

    Debido a lo anterior, el pronóstico para este martes, establece que existirá circulación ciclónica en superficie y dorsal en altura.

    Asimismo, se señala que durante la mañana de este martes, el Potencial Meteorológico de Contaminación Atmosférica (PMCA), se mantendrá en calidad de “regular”, mientras que el resto de la jornada la calidad del aire empeorará, llegando a niveles “regular/malo”.

    De acuerdo al pronóstico “no existe probabilidad de advección hacia la cuenca”.

    La autoridad recalcó que durante este episodio de mala ventilación, rigen las restricciones a las quemas agrícolas y al uso de calefactores a leña, excepto los pellets; además de recomendar la modificación o suspensión de las clases de Educación Física en los establecimientos educacionales.

    Restricción vehicular

    Para este martes hay restricción vehicular, de acuerdo a la planificación del Ministerio de Transportes entre las 07.30 y las 21.00 horas.

    Para automóviles sin sello verde -inscritos antes de septiembre de 2011- con placas patente terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, rige para los dígitos 0, 1, 2 y 3.

    Para los autos con sello verde inscritos antes de septiembre de 2011, será para los dígitos 0 y 1, en la Provincia Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

    Para las motocicletas y similares, inscritas hasta el año 2002 y antes de septiembre de 2010, la restricción aplica a las placas terminadas en 0 y 1 en la Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

    En el caso de los buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales, sin sello, con patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3 estarán afectos en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre las 10.00 y 16.00 horas.

    Los vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 0, 1, 2 y 3 no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.

    Más sobre:Medio AmbienteAlerta ambientalRegión MetropolitanaRestricción vehicular

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