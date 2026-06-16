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    Incendio consume antigua propiedad en Alemania ligada a la familia del Presidente Kast

    Autoridades investigan las causas del siniestro, que afectó un antiguo predio agrícola en Baviera, mientras que un medio local reportó que el inmueble tendría una conexión histórica con los padres del actual mandatario chileno.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un devastador incendio consumió este lunes una antigua propiedad rural ubicada en la localidad de Wiedemannsdorf, en el estado federado de Baviera, al sur de Alemania, destruyendo por completo un inmueble que mantendría un vínculo histórico con la familia del Presidente José Antonio Kast.

    Según informó el medio alemán Schwaebische, el siniestro se registró durante la madrugada en una antigua granja desocupada situada entre las localidades de Immenstadt y Oberstaufen, en la región de Allgäu. Aunque las llamas lograron ser controladas por los equipos de emergencia, la estructura quedó completamente destruida.

    Vivienda vinculada a la familia del Presidente Kast en localidad de Wiedemannsdorf, Alemania Foto: Michael Breher

    La alarma fue activada alrededor de las 05.10 horas locales, cuando -según el reporte- se detectó una densa columna de humo emanando desde el edificio. Poco después, el fuego alcanzó la techumbre y se propagó rápidamente hasta envolver gran parte de la construcción.

    Al lugar concurrieron cerca de 150 efectivos de distintas compañías de bomberos de la zona, quienes trabajaron durante varias horas para evitar que el incendio se extendiera a otros inmuebles cercanos.

    Pese a la magnitud del incendio, no hubo personas lesionadas.

    Por ahora, las causas del siniestro son desconocidas.

    Inmueble tendría conexión histórica con la familia Kast

    De acuerdo con un reporte publicado por el portal local Blaulichtreport Südschwaben/Allgäu, la propiedad destruida correspondía a una antigua residencia vinculada a los padres del actual presidente chileno.

    Según la publicación, los progenitores de José Antonio Kast habitaron el inmueble hasta 1950, antes de emigrar a Chile.

    El padre del mandatario, Michael Kast, habría nacido en la localidad de Thalkirchdorf y posteriormente residido en Wiedemannsdorf, donde conoció a quien se convertiría en su esposa.

    Los antecedentes recogidos por el medio alemán indican que ambos contrajeron matrimonio en 1946 y establecieron su residencia en la propiedad afectada por el incendio.

    Cuatro años después, el padre de Kast emigró a Chile y, aproximadamente seis meses más tarde, el resto de la familia se reunió con él en territorio chileno.

    Un integrante del operativo de emergencia citado por el medio local señaló que “la casa pertenece a la familia del Presidente de Chile”, en referencia a los vínculos históricos del inmueble con la familia presidencial.

    Tras la salida de la familia hacia Sudamérica, la propiedad cambió de propietarios en diversas ocasiones.

    Sin embargo, según la información difundida por medios locales, años más tarde habría vuelto a estar relacionada con miembros de la familia Kast.

    Más sobre:Presidente KastIncendioAlemaniaWiedemannsdorfBavieraAllgäuMichael KastMundo

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