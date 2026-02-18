Con duros castigos: qué es y cómo funciona el protocolo antirracismo de FIFA que enciende el duelo entre Benfica y Real Madrid

Con duros castigos: qué es y cómo funciona el protocolo antirracismo de FIFA que se activó en el Benfica ante Real Madrid. Foto: @realmadrid

El partido entre Benfica y Real Madrid, por la ida de los playoffs de la Champions League, estuvo marcado por la activación del protocolo antirracismo impulsado por la FIFA. La medida se aplicó luego de que Vinícius Júnior denunciara haber recibido un insulto racista por parte de Gianluca Prestianni. El árbitro del encuentro, François Letexier, cruzó los brazos en forma de equis, gesto que activa formalmente el procedimiento, y el partido fue interrumpido durante cerca de diez minutos antes de reanudarse sin sanciones para el jugador acusado.

La fórmula fue aprobada por la FIFA como parte de su política contra la discriminación, formalizada en un congreso llevado a cabo en Bangkok en 2024. A partir de esa instancia, el ente rector del fútbol estableció que este tipo de discriminación debe ser tratada como una infracción concreta dentro del reglamento disciplinario, con acciones obligatorias para árbitros, clubes y federaciones. El objetivo es que los hechos no queden solo en reportes posteriores, sino que tengan una respuesta inmediata durante el desarrollo del partido.

El árbitro activó el protocolo antirracismo por insultos a Vini Jr. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 17, 2026

Cómo funciona

El mecanismo contempla tres niveles de actuación. En una primera etapa, cuando el árbitro constata un insulto racista o recibe la denuncia de un futbolista, debe realizar el gesto de cruzar los brazos e interrumpir el encuentro para que se informe que se ha detectado una conducta discriminatoria y se exija el cese inmediato de los insultos a través de los altoparlantes del estadio.

En una segunda fase, si las conductas persisten, el silbante está facultado para ordenar la suspensión temporal del partido y el retiro de ambos equipos a los vestuarios. En una tercera instancia, si pese a las advertencias los hechos continúan, el reglamento permite la suspensión definitiva del encuentro, lo que abre la puerta a sanciones deportivas posteriores.

El diseño del protocolo apunta a que el racismo deje de ser tratado como un incidente y pase a ser una infracción con consecuencias deportivas. Entre las medidas que contempla el sistema se incluyen multas económicas que pueden llegar hasta 5 millones de francos suizos (US$ 6,5 millones), el cierre parcial o total de estadios, sanciones deportivas y, en casos extremos, la pérdida del partido por parte del equipo que resulte responsable.

La FIFA también se reservó la facultad de intervenir cuando considere que una federación no ha aplicado correctamente el protocolo o no ha tomado medidas suficientes frente a un episodio de discriminación. Para reforzar su implementación, exige que todas las personas acreditadas en sus competiciones firmen un Código de Conducta, que los partidos sean evaluados previamente según su nivel de riesgo y que, en los encuentros considerados de alto riesgo, se designen observadores específicos. Además, el organismo mantiene un canal de denuncias para comunicar conductas discriminatorias ocurridas en el contexto de sus torneos.

El caso del Benfica

En el caso del duelo disputado en Lisboa, la aplicación del protocolo se limitó a la primera fase. Letexier interrumpió el juego, cruzó los brazos en forma de equis y sostuvo reuniones con los capitanes y los cuerpos técnicos. Durante la detención, Vinícius Júnior se sentó en el banco como gesto de protesta y el partido se reanudó minutos después sin que se adoptaran sanciones inmediatas contra Prestianni. La decisión de continuar el encuentro respondió a la evaluación arbitral de que no se configuraban las condiciones para escalar a una suspensión más prolongada o definitiva.

Tras el partido, Vinícius publicó un comunicado en sus redes sociales en el que cuestionó la forma en que se aplicó el procedimiento. “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de sancionar. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia. Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, fue un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada”, señaló el delantero del Real Madrid.

Por su parte, el técnico Álvaro Arbeloa condenó los hechos y reveló que la decisión de continuar fue del brasileño. “La tolerancia con el racismo debe ser cero. A Vini le pregunté si quería seguir. Estamos a su lado, siempre. No se puede tolerar. El árbitro me dijo que no había oído nada. Habríamos hecho lo que dijera Vini. Es un chico fantástico, con un gran corazón”, señaló.

Desde el Benfica han defendido públicamente a Prestianni. El club portugués difundió imágenes del momento previo al cruce, argumentando que, por la distancia entre los futbolistas del Real Madrid, no era posible escuchar con claridad lo que se dijo en el intercambio verbal. José Mourinho sostuvo que había escuchado versiones distintas de los involucrados y que no podía dar por válida una sola de ellas.

En tanto, el jugador argentino usó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigió insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpreto lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", escribió.

Se abre investigación

A pesar de ello, la UEFA confirmó que la denuncia por racismo ya se encuentra bajo revisión y que se evaluarán los informes oficiales del partido, incluyendo el reporte arbitral y la documentación que se eleva tras cada partido internacional: “Actualmente, se están revisando los informes oficiales de los partidos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en el sitio web disciplinario de la UEFA”, informó el ente europeo.