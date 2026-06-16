Ministro Arrau encabeza nuevo despliegue policial conjunto a lo largo del país: incluyó fiscalización a migrantes en Estación Central

Un nuevo operativo conjunto entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) se registró la noche de este lunes en la intersección de las calles Alameda con Toro Mazote, en el sector de Estación Central conocido como la “Pequeña Caracas”, en el marco de una ronda policial preventiva realizada a lo largo del país.

En la Región Metropolitana, el despliegue estuvo encabezado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien relevó que “a esta hora en las 16 regiones de Chile, los diferentes delegados presidenciales, acompañando a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, están haciendo este tipo de rondas masivas. Hay control de identidad, la vez anterior hubo un número importante de detenidos con orden pendiente, incluso algunos por homicidio”.

Agregó que la medida busca “traer un poquito de tranquilidad a los vecinos, esa tranquilidad que tenemos que ir recuperando poco a poco”, tras lo cual destacó que “las cifras (en seguridad) han ido mejorando, pero falta muchísimo camino por recorrer”.

Consultado por la complejidad del lugar elegido en Santiago para dar comienzo al operativo, el titular de Seguridad Pública indicó que se estos operativos se han realizado “desde Colchane, en el norte, hasta la Macrozona Sur, y por supuesto, no pueden estar fuera de eso las grandes ciudades, donde hoy día es donde se concentran los principales problemas de inseguridad”.

Por su parte, el jefe de la Región Metropolitana de la PDI, prefecto inspector Luis Orellana, afirmó que se trata de “un nuevo operativo conjunto que se está realizando en todo el territorio nacional, conjunto con la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, y en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública”.

Respecto del operativo en Estación Central, sostuvo que los puntos donde se realizan estas intervenciones “no son elegidos al azar”, y que la función policial de la jornada “es fiscalizar a extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular, ver y detener prófugos de la justicia y también determinar si existe alguna persona cometiendo algún delito en flagrancia”.

En tanto, el general Juan Pablo Díaz, jefe de zona Santiago Este de Carabineros, indicó que este tipo de operativos busca “visibilizar la acción policial” y que, además, han dado “muy buenos resultados”.

En este sentido, la autoridad policial relevó que “el control para nosotros es una herramienta muy eficiente para, por ejemplo, poder tomar detenida a gente que tenga orden de detención vigente u otros delitos o incivilidades”.