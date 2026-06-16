Mercados valoran el acuerdo por la guerra: petróleo cae a menor precio en dos meses y el peso de fortalece en Chile

El 28 de febrero de este año iniciaba el conflicto en el Medio Oriente con Estados Unidos bombardeando Irán. Un hecho que generó pesimismo en el mercado, luego de que, después de un poco más de tres meses, ambas naciones firmaran un esperado acuerdo por la paz que impulsó a los mercados.

El esperado fin del conflicto trajo alivio a los mercados porque la guerra involucró a Irán, un país productor de petróleo, y que tiene control sobre el estrecho de Ormuz, zona donde circula más del 20% del crudo que se comercializa en el mundo y una ruta importante para el comercio internacional.

Ante este contexto, en lo económico, las consecuencias más claras fueron precios del petróleo saltando del orden de los US$60 y US$70 por barril hasta los US$100. Esto generó un efecto dominó, con mercados bursátiles tiñéndose de rojo, búsqueda de activos de refugio en desmedro de otros —como el peso chileno—, mayores presiones inflacionarias y menores perspectivas de crecimiento, entre otros efectos adversos para la economía, donde algunos persistirán en el tiempo pese al anuncio de paz.

Sin embargo, a la espera de que se concrete el anuncio con la firma del acuerdo este viernes, y el estrecho de Ormuz se encamine a retomar su tráfico a niveles de preguerra, el mercado ya mostró señales que valora lo sucedido.

En Wall Street se registró un importante avance. Al respecto, Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB, dijo que “la noticia impulsó un avance generalizado de los activos de riesgo, con subidas en las acciones, las criptomonedas y los metales preciosos”.

En este contexto, los principales indicadores bursátiles de Estados Unidos cerraron con ganancias. El selectivo S&P 500 aumentó 1,65%, el promedio industrial Dow Jones avanzó 0,92% (y llegó a un nuevo récord) y el tecnológico Nasdaq subió 3,07%.

Este último se vio favorecido por el aumento en las acciones de SpaceX luego que el viernes la empresa, controlada por Elon Musk, protagonizara la mayor apertura bursátil de la historia. Los papeles de SpaceX cerraron con un fuerte avance de 19,6%.

Ahora el mercado está atento a la concreción del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, establecido para el viernes, mientras que el miércoles los inversionistas estarán pendientes de la primera decisión de tasas de interés y posterior conferencia de prensa de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos con Kevin Warsh como nuevo presidente del banco central más importante del mundo.

Si bien la mayoría de los analistas prevé que la Fed mantendrá la tasa de interés en su nivel actual, las expectativas están puestas en las señales que entregue Warsh sobre el comportamiento futuro de la política monetaria.

Para el mercado, el fin de la guerra le quita presión a la Fed a sus mensajes sobre el futuro de las tasas de interés. Esto, ya que, antes del anuncio, estaba sobre la mesa la idea de subir las tasas por las presiones inflacionarias a causa del conflicto, algo que hizo el Banco Central Europeo la semana pasada.

Ipsa se desacopla

Por su parte, la bolsa chilena revirtió la tendencia inicial y cerró a la baja este lunes, desmarcándose del comportamiento de los principales mercados internacionales.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, cayó 0,40% a 10.878,98 puntos, después de dos sesiones consecutivas de alzas, donde sumó un avance de 4,43% y llegó a máximos desde finales de mayo (11.130,03 puntos).

Entre las bajas de la sesión destacaron las acciones de SQM-B, las que cayeron 1,79%, mientras que entre los aumentos resaltó el positivo desempeño de Latam Airlines, empresa especialmente sensible a los precios de los combustibles. Los papeles de la aerolínea subieron 2,76%.

Al respecto, la corredora Renta4 dijo en un informe que “el alza en el precio de gran parte de las acciones se vio contrarrestado por la caída en el precio de las acciones de SQM-B debido a que una caída en el precio del petróleo debería traducirse en un menor incentivo a la electromovilidad, ya que nuevamente se volvería mas barato movilizarse en vehículos con motor a combustión (...) A destacar que SQM-B tiene una alta ponderación dentro del Ipsa”.

Mientras que sobre Latam, Renta4 comentó que “respecto de las acciones más beneficiadas del fin de la guerra, tenemos: Latam Airlines en un indiscutido primer lugar, seguida de acciones de malls (Mallplaza, Parauco y Cencomalls), además de acciones del retail, ya que una caída en el precio de los combustibles se traduce en un mayor ingreso disponible (más consumo)”.

El dólar vuelve a caer

El dólar extendió su racha a la baja en una jornada marcada por el optimismo del mercado ante el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre de esta edición, la moneda de Estados Unidos bajó $8,10 respecto al cierre de este viernes y llegó a un valor de $890 la unidad, su menor valor desde el 2 de junio de este año ($888). Así, la divisa anotó cinco jornadas consecutivas a la baja, donde restó $33. La racha más larga desde finales de enero, acotó Reuters, y donde el dólar bajó $32,4.

El tipo de cambio también viene de caer $16,35 la semana pasada.

“Las monedas emergentes comienzan a ganar terreno, en un entorno en el que el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán ha reducido la prima por riesgo geopolítico y ha moderado las expectativas de un posible tono más restrictivo por parte de la Reserva Federal esta semana”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

Mientras que, desde que inició el conflicto a la fecha, el dólar sube $18,8. Su nivel más alto fue el 30 de marzo cuando llegó a los $931,50 y el más bajo fue de $878 el 17 de abril. El nivel preconflicto es de $871,90.

Por su parte, al cierre de esta edición, el cobre, uno de sus principales soportes del peso chileno, subía 0,25% a US$6,47 la libra en Comex.

“A pesar de la toma de utilidades, el metal rojo mantiene niveles históricamente elevados, favorecido por una mejora en las perspectivas de crecimiento global y por la debilidad del dólar estadounidense. Este escenario sigue siendo estructuralmente positivo para el peso chileno, dado el relevante peso de las exportaciones mineras en la economía local”, dijo Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

Mientras que el valor al contado del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subió 0,82% a US$6,22 la libra.

El petróleo también cae

Por su parte, el mercado del crudo, el principal mercado protagonista del conflicto, bajó.

Al cierre de esta edición, el precio del WTI cayó 4,41% este lunes a US$81,13, tocando mínimos de dos meses, según resaltó Trading View. Sin embargo, el crudo llegó a bajar más de 5%.

En el año, el WTI sube 41,30% y está lejos de los US$63 por barril que registró hace un poco más de tres meses, antes de que estallara el conflicto y el comercio por el estrecho de Ormuz se interrumpiera.

Por su parte, el petróleo Brent, de referencia para Chile, bajó 4,20% a US$83,66 por barril al cierre de esta edición y también tocaba mínimos de dos meses. En el año, subía 37% y, previo al conflicto, rondaba los US$70 por barril.

No obstante, en los momentos de mayor tensión del conflicto en el Medio Oriente, el precio del crudo superó los US$100 por barril.

Lucas Saavedra, analista de mercados de Capitaria, comentó que “el mercado está expectante a lo que pueda pasar de acá al viernes; el mercado está asumiendo un término de conflicto que podemos ver reflejado en la caída fuerte del precio del petróleo. En caso de reactivarse la guerra, podríamos ver subidas hasta los US$90 por barril”.

Ante este contexto, el mercado del crudo, tras el anuncio, centra su atención en la normalización del tráfico en el estrecho de Ormuz.

Sobre los efectos de la baja del petróleo en los precios, Brian Mulberry, estratega jefe de mercado de Zacks Investment Management, dijo que llevará “un poco más de tiempo” para que bajen los precios de los productos refinados, como el combustible para aviones.