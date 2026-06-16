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    María José Abud: “La gradualidad propuesta es técnicamente correcta”

    Si bien la directora ejecutiva de Horizontal valora las indicaciones levanta algunas alertas. "El estudio de sostenibilidad comprometido en la indicación tiene una periodicidad mínima de cuatro años, lo que es insuficiente para los primeros años de funcionamiento del sistema".

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    15/06/2026 - MARIA JOSE ABUD. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    María José Abud, trabajó directamente en el proyecto de ley que impulsó el segundo gobierno de Sebastián Piñera, primero como jefa de la División de Estudio del Ministerio de la Mujer y luego como subsecretaría.

    ¿Qué le parecen los cambios que introduce el gobierno para el proyecto de sala cuna?

    Van en la dirección correcta, porque construyen sobre una propuesta que se ha venido discutiendo y perfeccionando durante los últimos dos gobiernos, y en torno a la cual se había logrado un consenso técnico y político bastante transversal.

    El hecho de que su implementación sea gradual, ¿podría generar un menor impacto en la reinserción de la mujer al mercado laboral?

    La gradualidad propuesta es técnicamente correcta. El primer año se aborda lo más urgente para promover la contratación formal de la mujer: eliminar la discriminación que genera el sistema actual en torno a la trabajadora número 20, incorporando desde el inicio a todos los hijos e hijas de mujeres trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo. Este modelo gradual permite además evitar uno de los mayores riesgos del sistema: que la demanda supere la oferta disponible de salas cunas inscritas en el registro, lo que podría generar escasez de cupos y presionar los precios al alza. Sin embargo, hay un aspecto que merece ajuste: el estudio de sostenibilidad comprometido en la indicación tiene una periodicidad mínima de cuatro años, lo que es insuficiente para los primeros años de funcionamiento del sistema. Dado que es precisamente en esa etapa inicial cuando se contrastarán con la realidad los supuestos de demanda, oferta y costos, dicho informe debería tener carácter anual durante al menos los primeros cuatro años, permitiendo evaluar oportunamente el comportamiento de la oferta y demanda de salas cunas.

    15/06/2026 - MARIA JOSE ABUD. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Sobre la fórmula de financiamiento, ¿le parece adecuada bajar la cotización del seguro de cesantía para financiar este nuevo fondo?

    Es una buena solución desde el punto de vista fiscal, especialmente considerando el alza sostenida de los costos de contratación formal de los últimos años. La fórmula propuesta no aumenta el costo laboral total para el empleador. Es clave que la discusión legislativa incluya un análisis de sostenibilidad del seguro de cesantía que proyecte para las próximas décadas distintos escenarios de desempleo, para asegurar que la reducción de su cotización no comprometa su objetivo principal de proteger a los trabajadores frente a la pérdida de empleo.

    El hecho de que no se fije un monto de referencia del precio de la sala cuna y que lo vaya fijando una comisión experta, ¿es una buena propuesta?

    Tiene aspectos positivos. La Comisión, según lo que establece la indicación, elabora su informe en base a costos razonables y efectivos de provisión del servicio, pero quien fija finalmente el monto es el Ministerio de Hacienda mediante decreto, estando solo obligado a “considerar” ese informe, no a seguirlo. El riesgo es que en períodos de estrechez fiscal el monto se fije por debajo de los costos reales, lo que podría significar que el aporte no sea suficiente para acceder a una sala cuna del registro, o bien que el copago exigido a los trabajadores sea muy elevado, transformándose en una nueva barrera de acceso, especialmente para quienes tienen menores ingresos. Este es un punto que debería ser objeto de discusión legislativa. Para que el sistema funcione bien en el largo plazo, sería deseable que la vinculación entre el informe técnico y el decreto de Hacienda fuera más estrecha, con reglas claras sobre cuánto puede desviarse el monto fijado respecto de los costos identificados por la Comisión.

    15/06/2026 - MARIA JOSE ABUD. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    ¿Es positivo no fijar un copago?

    Técnicamente la indicación sí contempla una forma de copago, aunque no lo llama así: establece expresamente que las diferencias entre el monto del aporte y el valor cobrado por el establecimiento son de cargo del trabajador. Me parece adecuado que se permita cubrir una diferencia: si los padres desean llevar a su hijo a una sala cuna con precios más elevados, es razonable que tengan la libertad de hacerlo.Sin embargo, esto solo es aceptable en la medida en que el beneficio de sala cuna sea suficiente para cubrir el costo de una sala cuna del registro, de modo que el beneficio sea realmente accesible para todos los trabajadores, independiente de su nivel de ingreso.

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