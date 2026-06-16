Ataque con drones rusos causa graves daños en sagrado monasterio ortodoxo en Kiev

Un ataque masivo ruso con misiles balísticos, cruceros hipersónicos y drones Shaheed contra Kiev no solo destruyó edificios residenciales, sino que también dañó una catedral situada en uno de los lugares más antiguos y sagrados del cristianismo ortodoxo oriental.

Se trató de la Catedral de la Dormición, el principal templo del complejo monástico de Kyiv Pechersk Lavra, símbolo de la historia espiritual y cultural de Ucrania, cuyas cúpulas doradas se alzan imponentes sobre la capital desde hace 950 años. Un complejo que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.

Los bomberos y empleados limpiaban el lunes los destrozos del ataque ruso que Ucrania calificó de selectivo, que causó indignación no solo en el país, sino también en todo el mundo. El ataque dejó a cinco personas muertas y más de 30 heridos.

El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelenskiy, describió el ataque al complejo como “uno de los crímenes más graves cometidos por Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha”.

Foto: Volodimyr Zelensly/X

“Al atacar el Monasterio de las Cuevas de Kiev, uno de los mayores santuarios del cristianismo, Putin ha inscrito para siempre su nombre en la lista de los peores bárbaros de la historia”, indicó el canciller ucraniano, Andrij Sybiha. “Debería ser maldecido por siempre. Y perderá esta guerra”, añadió.

“El techo de uno de los lugares más sagrados del mundo cristiano, la Catedral de la Dormición del Monasterio de las Cuevas de Kiev, está ardiendo”, escribió en X el metropolitano Epifanio, jefe de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania.

Зараз у Києві – у Лаврі та в Мистецькому Арсеналі – рятувальники вже ліквідували пожежі. Я вдячний усім службам, які працюють на місцях обстрілів, і кожному, хто допомагає. Підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра та… pic.twitter.com/KBrFPeLivA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

El ataque contra la Lavra, que según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se llevó a cabo con un dron ruso tipo Shahed, no es la primera vez que sufre daños desde el inicio de la guerra a gran escala. En otra masiva embestida rusa contra Kiev, ocurrida a finales de enero, una onda expansiva dañó varios edificios y parte de las cuevas del recinto del monasterio.

El diario Kyiv Independent indicó que “las imágenes del techo de la Catedral de la Dormición en llamas evocan un nivel de violencia contra este lugar sagrado no visto desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos, en retirada ante el avance alemán, la dinamitaron”. “Volaron la catedral el 3 de noviembre de 1941, después de que las tropas alemanas tomaran Kiev. Fue reconstruida por completo y consagrada de nuevo recién en el año 2000”.

“Quizás Putin atacó Lavra Pecherska porque el monasterio ortodoxo de Kiev ya era famoso cuando Moscú todavía era un bosque”, escribió el canciller polaco, Radoslaw Sikorski en X.

Foto: Volodimyr Zelensky/ X

“Espero que este ataque indignante disipe la absurda idea de que el antiguo coronel de la KGB sea un defensor de la fe entre los cristianos de todo el mundo”, añadió.

Relevancia histórica e influencia rusa

Fundada por Antonio de Kiev en 1051 como lugar de oración, la Lavra se convirtió, según indicó The Kyiv Independent, no solo en un renombrado santuario religioso, sino también en un vibrante centro regional de intercambio intelectual y cultural.

Por ejemplo, el primer libro impreso en Kiev, en 1616, se produjo dentro de los muros de la Lavra. Numerosos intelectuales de diversas profesiones, desde el arte hasta la medicina, vivieron y trabajaron allí, sostuvo el periódico.

The Kyiv Independent indicó que “la vida intelectual de la Lavra fue en parte lo que convirtió a Kiev, y no a Moscú, en el principal centro intelectual de la ortodoxia eslava oriental”. “Sin embargo, en 1686, la jurisdicción de la Metropolitana de Kiev fue transferida de Constantinopla al Patriarcado de Moscú, y Rusia sometió la Lavra a su influencia eclesiástica”, indicó.

“En los siglos XVIII y XIX, el Imperio ruso también comenzó a promover agresivamente una historia revisionista de la Rus de Kiev, presentando a ucranianos, rusos y bielorrusos como ramas de un único pueblo ‘panruso’. Las políticas de rusificación que se desarrollaron durante este período tenían como objetivo debilitar las tradiciones lingüísticas y culturales ucranianas de instituciones como la Lavra”, sostuvo el periódico.

Foto: Volodimyr Zelensky/ X

En una entrevista realizada previa al ataque, gracias a la colaboración de la Fundación Resilient Ukraine, Maksym Ostapenko, director general de la Reserva Nacional de la Lavra de Kyiv-Pechersk, señaló a La Tercera que “la Lavra es un sitio histórico destacado. Su historia está vinculada a la tradición cultural europea, en particular a la griega, así como a las raíces ucranianas de la condición de Estado y la vida espiritual”.

“Tras el siglo XVIII, cuando la Lavra pasó a estar bajo el dominio del Imperio ruso, comenzaron a aparecer objetos que transmitían narrativas ideológicas rusas, honraban a figuras rusas y cambiaban la estética del espacio -del barroco ucraniano a la estilística imperial ‘oficial’-, que reemplazó la identidad ucraniana. Hoy en día, todavía existen muchos de estos elementos en la Lavra. La tarea de la reserva y de la comunidad religiosa de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania es devolver símbolos y elementos históricos ucranianos que han sido desplazados o marginados”, añadió.

Ostapenko se refirió, también, a la influencia de la iglesia rusa y explicó que “todo el sistema de gestión eclesiástica -desde sacerdotes y monjes hasta jerarcas- es un bloque ideológico directamente relacionado con las actividades del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa y otros servicios especiales que operan en el extranjero”.

“Es importante entender que esta tradición no se ha discontinuado en Rusia: no existe una iglesia libre ni libertad de elección sobre dónde y cómo rezar. De hecho, se ha creado un monopolio estatal, un mecanismo que regula a la iglesia como continuación de la maquinaria político-militar. Ucrania lo sintió especialmente después de 2022, cuando, incluso después de la invasión a gran escala, la iglesia rusa continuó difundiendo narrativas y tesis clave de propaganda rusa que debilitaron la posición de Ucrania”, indicó.

El arqueólogo explicó que la guerra de Rusia en Ucrania se encuentra ligada a la “existencia de la nación ucraniana y al intento de destruir completamente la identidad ucraniana”.

“Esto lo afirma directamente la élite política rusa. En este contexto, la Iglesia rusa aparece no solo como una estructura que trata asuntos de fe, sino como un elemento de una amenaza militar directa contra Ucrania”, indicó.

“Debemos ser conscientes de que la Iglesia Ortodoxa Rusa ha sido deliberadamente convertida en un elemento de la ideología estatal y que en realidad es una continuación del régimen del Estado agresor. En esta situación, Ucrania no está luchando con fe ni con oración; está luchando con uno de los elementos de la guerra cognitiva”, sostuvo.