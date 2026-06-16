Susana Jiménez, presidenta de la CPC: “Para el sector privado era muy importante no seguir encareciendo la contratación”

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Susana Jiménez, valoró las indicaciones que ingresó el gobierno para reactivar la discusión del proyecto de sala cuna univiersal.

¿Cómo analiza las indicaciones al proyecto de sala cuna?

Era muy importante lograr un avance en este proyecto que ha estado tanto tiempo a la espera de resolver algo que era una verdadera barrera a la contratación de mujeres. Así que, es valorable que se logre hacer una propuesta recogiendo ideal de las conversaciones previas. La preocupación (del sector privado) estaba en que después de sucesivas alzas en los costos de contratación, esto pudiera significar un nuevo incremento y, en ese sentido, el haber podido dar con una solución que no encarece la contratación, creemos que es algo muy positivo.

Con esta propuesta el empleador va a quedar con el mismo costo laboral…

Así es, eso es lo que hace, con lo cual no aumenta los costos de contratación. Ahora, evidentemente esto es un legado histórico en que los empleadores ya llevan más de un siglo contribuyendo con prestaciones para los hijos de mujeres trabajadoras, pero evidentemente no se podía seguir aumentando y menos aun cuando lo que se quiere hacer, es dar una cobertura mucho mayor y por lo tanto pasa a ser prácticamente un bien de interés público.

20-05-2026 SUSANA JIMENEZ FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En ese sentido, ¿apoyan la fórmula de financiamiento?

Me gustaría destacar que es muy positivo que haya una propuesta que saque adelante el proyecto de ley de sala cuna. Para el sector privado era muy importante no seguir encareciendo la contratación de trabajadores y trabajadoras, porque si uno suma lo que ha provocado en los últimos años los costos de reducción de jornada, la reforma previsional, el salario mínimo, la verdad es que estamos hablando de aumentos sustanciales en un escenario donde el mercado laboral está profundamente debilitado. Si se hubiese hecho una propuesta que volvía a aumentar los costos contratación, lo veíamos muy complicado para resolver los temas laborales que hoy día presenta el país.

¿Se puede generar una sobreexpectativa de que impulsará rápidamente el empleo femenino?

Hay que mantener acotadas las expectativas, porque esto podría significar un efecto positivo desde el punto de vista social, pero que no se traduzca en números tan positivos económicos. Esto podría eventualmente aumentar las mujeres que quieran ingresar al mercado laboral, mujeres que hoy día no están en lo que la clasificación define como desempleados, porque no son personas que están buscando actualmente empleo, sino que están fuera del mercado de la fuera del mercado laboral. Entonces, esto podría significar que más mujeres pudieran tener las condiciones para poder entrar a buscar empleo. Entonces, eso es una buena noticia para el país, que las tasas de participación de las mujeres empiecen a crecer paulatinamente. Ahora, en el cortísimo plazo, una cosa puede compensar la otra, puede que se genere más empleo de mujeres, pero también que haya más mujeres entrando al mercado laboral.

¿Espera que sea un trámite expedito en el Congreso?

Llevamos demasiado tiempo discutiendo un tema que tiene un diagnóstico que es compartido, que hay que buscar una solución y esta es una solución muy razonable, en la cual se va a poder mejorar o facilitar la participación laboral de las mujeres, donde ya todas las discusiones previas han sido de alguna manera procesadas.