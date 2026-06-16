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    Fiscalía de Bolivia anuncia citaciones y al menos 50 allanamientos por megacargamento de 108 toneladas de droga incautado en Chile

    Las diligencias apuntan a identificar a los responsables del envío de madera impregnada con cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina, en una investigación coordinada con autoridades chilenas tras el mayor decomiso de drogas registrado en la historia del país.

    Por 
    Roberto Martínez
    Decomiso de droga impregnada en madera

    La investigación internacional derivada de la histórica incautación de más de 108 toneladas de droga detectadas en puertos chilenos sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que el Ministerio Público de Bolivia anunciara una serie de diligencias que incluyen la citación de cinco personas y la realización de al menos 50 allanamientos en distintas zonas del país vecino.

    Según consigna la agencia ABI, la información fue entregada por la comisión de fiscales bolivianos que lidera las pesquisas sobre el origen del cargamento de sustancias ilícitas informado la semana pasada en nuestro país, procedimiento considerado como el mayor decomiso de drogas de la historia nacional.

    Como parte de las primeras acciones investigativas, durante esta jornada se efectuó un allanamiento a una empresa ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se incautó documentación que podría estar relacionada con el envío de la madera que contenía sustancias controladas con destino a territorio chileno.

    El fiscal boliviano Julio César Porras confirmó que las diligencias se intensificarán en los próximos días.

    Se van a realizar unos 50 allanamientos a nivel de tres departamentos, pero vamos a estar informándoles sobre todas las acciones que se llevarán adelante”, señaló el persecutor.

    Asimismo, indicó que cinco personas serán citadas a declarar en calidad de investigadas para esclarecer eventuales responsabilidades en la exportación de la carga contaminada.

    La investigación tras el mayor decomiso de drogas en Chile

    Las diligencias en Bolivia se originan a partir del procedimiento dado a conocer el pasado 8 de junio por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas.

    En aquella oportunidad, las autoridades informaron la incautación de 108 toneladas de droga impregnadas en más de 1.080 toneladas de madera, distribuidas en 45 contenedores detectados en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, que tenían como destino más de 14 terminales marítimos alrededor del mundo.

    Según explicó el pasado lunes el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, las sustancias ilícitas correspondían a cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina, presentes en proporciones que fluctuaban entre el 10% y el 20% del peso de cada pieza de madera.

    “Es un 10% del total de la carga y eso de manera bien conservadora porque efectivamente cada madera mantiene entre un 10 y un 20% de esta droga”, indicó en esa ocasión el persecutor.

    La magnitud del hallazgo superó ampliamente el récord anterior registrado en Chile. De acuerdo con la Fiscalía, el mayor decomiso previo había ocurrido también en Arica, en 2001, cuando se incautaron cerca de nueve toneladas de cocaína.

    Tanto en Chile como en Bolivia las autoridades han advertido que la investigación se encuentra aún en pleno desarrollo.

    Más sobre:NarcotráficoFiscalíaBoliviaDrogaMaderaAllanamientosSanta Cruz de la SierraMundo

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