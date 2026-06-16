Camila Merino y debate por contribuciones: “Lo mejor es que haya una cierta focalización, ya sea por el costo de la casa o por ingresos”

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, reconoce que la comuna que dirige tiene recursos, pero plantea que así como hay vecinos con una buena situación económica, “otros tienen muy poco”. Por eso, en medio del debate por la exención de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años, asegura que “es muy fuerte exigirle a esa persona que por el hecho de vivir en Vitacura tenga que financiar a todo Chile”.

Entrevistada por Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, abordó también la situación judicial de su antecesor, Raúl Torrealba.

El gobierno cumplió cien días. ¿Cómo ha visto el rodaje?

Lo he visto positivo. Creo que siempre a la gente le gusta criticar y no ve el vaso medio lleno. Yo quiero ver el vaso medio lleno. Creo que hay una voluntad de escuchar. Nos hemos reunido con el Presidente, él quiere que al país le vaya bien (...). Está haciéndose cargo de los dos grandes dolores que tiene la gente. Uno es volver a crecer, que haya empleo, que es la mejor política pública (como) decía el presidente Piñera y, segundo, la seguridad.

En seguridad el gobierno ha sido cuestionado. Primero con la exministra Steinert y lo de que no había un plan.

En seguridad, que es lo que más le preocupa a la gente, se necesitan nuevas leyes, claramente, pero también una capacidad de gestión. Ha habido capacidad de gestión. Por ejemplo, se pudo volver a entrar a Temucuicui, se han hecho operativos donde se ha capturado a muchos reos que estaban prófugos (...). Estoy confiada en que vamos a tener muchas mejores noticias en seguridad. En Vitacura hicimos mucho, no con cambio de leyes, sino con gestión, usando los mismos recursos, y pudimos bajar los delitos a la mitad. Fuimos la comuna que más bajó los delitos en la RM en forma sistemática, teniendo un sistema que tuviera mejora continua (...) un sistema de prevención usando la tecnología.

¿Cuánto podría verse afectado ese trabajo con la merma por la exención de contribuciones?

Lo tengo claro y mis vecinos me lo dicen en forma repetitiva: la prioridad en Vitacura es la seguridad. Es uno, dos y tres. La seguridad no se toca.

¿Se lo transmitió al ministro de Hacienda?

Hoy día tenemos que apretarnos el cinturón todos, si el Estado se está apretando el cinturón, y nosotros también somos autocríticos, podemos ser más eficientes, pero también le dijimos al ministro: necesitamos el apoyo del gobierno central para ser más eficientes. Le doy un ejemplo: en Vitacura gastamos como $ 1.000 millones en cartas certificadas (...), la RM gasta $ 25 mil millones en cartas certificadas por las multas TAG. Ahí podemos partir, ya tiene $ 25 mil millones con revisar ese tema (...). También le hicimos ver que los municipios hemos tomado cada vez más atribuciones, hay algunos muy exigidos entonces aunque sea algo menor -y aquí hablo por municipios en general-, con esta rebaja igual nos complica. Pero hay cosas buenas, que nos dan una tranquilidad, que el Fondo Común Municipal no se va a tocar, y eso se va a pagar con impuestos generales.

¿Es partidaria de que no paguen contribuciones todos los mayores de 65 años?

En Vitacura en los últimos 10 años las contribuciones han crecido un 43%. En promedio, una familia tiene que pagar $ 2 millones al año por contribución. Es una cifra muy alta para muchas familias, independientemente de si es adulto mayor. Las contribuciones tienen que revisarse de forma global (...). En Vitacura, el 96% de las familias paga contribuciones; en Chile, solamente un 23%. Hay una carga muy grande para los vecinos de Vitacura y algunos, lamentablemente, con esta exención así a rajatabla de los 65 para arriba, que está bien para ese grupo, no se van a ver beneficiados.

¿Está abierto el ministro a mirar eso?

Le hemos propuesto al gobierno que está bien que se ayude a los adultos mayores, que son generalmente los más necesitados, pero lo mejor es que haya una cierta focalización, ya sea por el costo de la casa o por los ingresos. Después de que haya un trabajo junto con los municipios, donde se estudien los avalúos y se vean las exenciones, pero entendemos que esta rebaja de contribuciones va acompañada de una ley mucho mayor, que es muy urgente sacarla lo más rápido si queremos volver a crecer.

¿Cuándo se reúnen nuevamente? ¿Qué esperan que les diga el ministro?

Hemos tenido diversas reuniones. La primera fue para transparentar la cifra, cuáles eran los impactos. También se nos dijo el tema del Fondo Común Municipal, que iba a ser compensado (...). Le planteamos nuestras aprensiones de que algunas personas iban a quedar todavía como insatisfechas porque van a seguir pagando contribuciones altas y la opción de focalizar para reducir los impactos en la merma de lo que está recibiendo el Fisco y él quedó de estudiarlo, nos dio un feedback. Esperamos esta semana tener una retroalimentación. También le pareció el tema de los reavalúos.

¿Le gusta que hablen de Vitacura como la comuna más rica?

Hay que separar. Es una comuna que tiene recursos y eso no lo puedo negar, pero en Vitacura viven personas, adultos mayores, que tienen muchos recursos y otros que tienen muy poco. Hay profesores jubilados que tienen la pensión mínima y el único patrimonio que tienen es su casa (...). Es muy fuerte exigirle a esa persona que por el hecho de vivir en Vitacura tenga que financiar a todo Chile. No parece como justo.

Fiscalía está pidiendo 28 años de cárcel para Raúl Torrealba. ¿Cuál es su comentario como alcaldesa?

Nosotros hoy día somos víctimas. Éramos querellantes en un principio pero nos sacaron y como querellante está el CDE. Es una investigación que ha tardado mucho tiempo. Las denuncias se hicieron en julio del 2021, (son) cinco años. Es un análisis que hay que hacer, que la justicia tiene que ser más oportuna. Cuando uno ve los hechos que se están imputando son los mismos que se declararon en un principio. Espero que ahora el juicio avance (...) que no se dilate más y que por fin tengamos sentencia de un juicio que demandan mucho los vecinos.