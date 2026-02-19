SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    ¿Quién es Prestianni?: la historia del polémico jugador acusado por Vinícius que se burló de Chile en el Mundial Sub 20

    El jugador de 20 años está en el centro de la polémica en Europa, luego de ser apuntado por el brasileño de dichos racistas. No es la primera vez que es criticado por su comportamiento.

    Por 
    Diego Donoso
    El argentino es uno de los grandes proyectos del Benfica. Por: Getty Images. Getty Images

    El duelo entre Real Madrid y Benfica por los playoff de la Champions League dejó un escándalo en Europa. Vinícius Júnior (50′) marcó el único gol del encuentro, festejó y bailó, lo que provocó abucheos de los fanáticos locales en el Estadio da Luz. Los futbolistas de las Águilas fueron a encarar al extremo para que continuara el juego, lo cual tensó el encuentro.

    Cuando los jugadores se disponían para reanudar el encuentro Gianluca Prestianni, puntero de la escuadra portuguesa, tuvo un cruce de palabras con el anotador en la mitad de la cancha. Vini corrió hacia el árbitro y le expresó que el argentino le llamó “mono”, lo cual paró el encuentro e inició el protocolo contra dichos racistas.

    El episodio en el duelo de ida en la liga de campeones es un episodio que contrasta con la prometedora carrera del de 20 años. Debutó en 2022 con tan solo 16 años con Vélez, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la camiseta del Fortín y es una de las promesas futuras de la selección albiceleste.

    Su burlas contra Chle

    El formado en la escuadra de Liniers llamó la atención prematuramente al otro lado de la cordillera. No tan solo fue reconocido por su hito en Vélez, sino, que su nivel le llevó a hacerse con un puesto en el plantel profesional a pesar de su corta edad.

    Prestianni en el Mundial Sub 20 en Chile. Por: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    A los pocos meses de debutar, en marzo de 2023, anotó por primera vez en la goleada por 4-0 sobre Central Córdoba. Su tanto selló la victoria. Su veloz ascenso provocó que comenzara a ser observado por clubes europeos, entre los que estaban Fiorentina, Barcelona y Real Madrid.

    Diego Placente, que era entrenador de la selección Sub 17 en 2023, lo convocó para el Sudamericano de la categoría. La petición fue negada desde el técnico del Fortín, Ricardo Gareca, por considerarlo importante para la escuadra.

    Sin embargo, no todo fue positivo en sus inicios, ya que pasó por etapas en las que no percibió de muchos minutos. Incluso, en 2024, fue amenazado por hinchas de su club tras caer ante Huracán cuando crecían los rumores de su salida. El episodio marcó al futbolista y apresuró su deseo de dejar Argentina.

    No mucho tiempo después fue comprado por el Benfica por alrededor de USD$10 millones. Se unió a varios compatriotas en Portugal.

    Un hito en su carrera fue disputar el Mundial Sub 20 en Chile. Bajo el mando de Placente, Prestianni llamó la atención por su nivel y alcanzó la final con su selección. Duelo que perdió ante Marruecos.

    El jugador del Benfica en su paso por Chile para el Mundial Sub 20.

    Sin embargo, su paso por el país no estuvo exento de polémica. En el certamen muchos fanáticos nacionales alentaron por los rivales de la albiceleste. “Disfrutan del (Mundial) Sub-20 porque quedaron afuera del otro. Que sigan alentando a nuestros rivales, son cábala“, contestó de forma provocadora.

    Asimismo, tras imponerse ante México en los cuartos de final del torneo, Pestrianni salió de zona mixta escuchando y bailando la música del Chavo del 8.

    El nivel que mostró en la cita planetaria y lo hecho en Portugal, le valió para ser convocado a la selección adulta. Debutó en el partido amistoso contra Angola en 2025 bajo el mando de Lionel Scaloni. Compartió su momento junto a otras grandes promesas trasandinas como Joaquín Panichelli y Máximo Perrone.

    Su nivel en Benfica generó el interés de otros clubes del viejo continente, pero el club se negó a vender al futbolista al considerar que tiene un futuro prometedor. Hoy, se encuentra envuelto en otra polémica, la cual será investigada por la propia UEFA.

