Marcelo Barticciotto dispara contra Gustavo Álvarez tras su paso por la U: “Está sobrevalorado”

Universidad de Chile no ha tenido un buen arranque en el torneo de 2026. El conjunto dirigido por Francisco Meneghini suma dos empates y una derrota en la competencia que lo tienen ocupando la zona baja de la clasificación con dos puntos.

Esta situación ha hecho que surjan críticas contra la propuesta de Paqui, recordando la forma de juego que tuvo la U el año pasado con Gustavo Álvarez en el banco.

Sin embargo, para Marcelo Barticciotto esto se transforma en un punto de vista que hay que saber poner en la justa medida. “Creo que (Álvarez) está sobrevalorado. No digo que sea un mal técnico”, introdujo en su rol como panelista en ESPN.

“Entiendo que el año pasado hizo competir a la U. Hizo muy buenos partidos, pero terminó perdiendo nueve partidos en el año. Es un montón para un equipo grande”, continuó.

“El campeonato no lo terminó bien. El equipo no jugaba bien, por algo no ganaba. Pero este equipo juega peor que el de Álvarez, por eso está la valoración para él”, aseguró el ídolo de Colo Colo.

“Muchos hinchas a lo último de Álvarez no estaban de acuerdo con cómo jugaba, lo que pasa es que la gente se olvida”, cerró Barticciotto.

La salida de Álvarez de la U

Las últimas semanas de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile no fueron las mejores. A principios de diciembre comenzó a quedar en evidencia un quiebre justo en la antesala del duelo contra Coquimbo Unido, cuando el propio técnico adelantó su decisión de no seguir en el club.

Una vez terminado el campeonato, la U ofreció una fría despedida para el DT. “El Club Universidad de Chile informa a los hinchas y a la opinión pública que hoy, martes 23 de diciembre de 2025, se formalizó el acuerdo para que el señor Gustavo Álvarez no continúe con su función como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino. La gerencia deportiva se encuentra en negociaciones con el señor Francisco Meneghini, quien fue aprobado por unanimidad en el directorio, para que encabece el cuerpo técnico durante la temporada 2026”, indicaron en ese momento.

El paso de Álvarez por U. de Chile acabó sin haber conseguido el objetivo de conseguir el título de la Liga de Primera, el que no pueden alcanzar desde 2017.

Durante el paso del transandino en el club, el equipo consiguió la Copa Chile y la Supercopa. Y en el plano internacional, tras haber quedado fuera de la Copa Libertadores en la Fase de Grupos, llevó al equipo hasta las semifinales de la Copa Sudamericana, siendo eliminado contra Lanús.

Los próximos desafíos

Ahora, Universidad de Chile debe prepararse para enfrentar dos duelos importantes en la Liga de Primera. Este domingo 22 de febrero el cuadro universitario tendrá que medirse contra Deportes Limache (20.30 horas), cuadro que llegará como puntero e invicto al Estadio Nacional. Así, un triunfo universitario le podrá elevar el ánimo a un plantel necesitado de alegrías pensando en el comienzo del próximo mes.

Esto, pues por la quinta fecha deberán trasladarse hasta el estadio Monumental para chocar contra Colo Colo en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno. El partido se jugará el domingo 1 de marzo a partir de las 18.00 horas.