La sinceridad de Christian Garin tras su caída en el ATP de Río: “En días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa”
El tenista chileno no oculta su frustración tras caer en el certamen carioca.
Christian Garin (89º) quedó eliminado en la primera ronda del ATP de Río de Janeiro tras perder ante Thiago Tirante (92º) por 7-5 y 6-3. El chileno regresó a la competencia luego de tres semanas sin actividad.
Después del encuentro, Gago abordó su momento deportivo y el impacto anímico del resultado. “Estoy frustrado, lo intenté. No fue un buen día. Han sido semanas dificiles y hoy no estuve cómodo. Estos días así no ayudan, pero debo encontrar una estructura y energías para salir adelante. Me sentí incómodo todo el partido”, dijo.
“Es imposible estar bien, ¿pero qué voy a hacer? Días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa”, añadió.
El tenista había decidido no disputar el torneo de Buenos Aires y enfocar su preparación en el certamen de Río de Janeiro y en el BCI Seguros Chile Open, que se disputará la próxima semana. Sin embargo, evitó fijar metas de corto plazo. “Para el Chile Open no tengo ninguna expectativa”.
En el partido ante Tirante, Garin cedió su servicio en el segundo juego del primer set. Más adelante logró recuperar el quiebre en el noveno game, pero volvió a perder el saque en el duodécimo, luego de estar 40-15, lo que significó la pérdida del parcial. En el segundo set, volvió a ser quebrado en el segundo juego. Posteriormente recuperó el servicio en el quinto, pero lo cedió en el game siguiente. El argentino administró la ventaja hasta el cierre del partido.
El encuentro estuvo marcado por errores no forzados del chileno y por pasajes de regularidad que no logró sostener en el desarrollo del juego. Con esta derrota, Garin cerró su paso por el torneo brasileño y se enfocará en el Chile Open como su siguiente competencia en el circuito.
