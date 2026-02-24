SUSCRÍBETE
    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”

    Claudia Sheinbaum se refiere a la organización del certamen planetario que se jugará en su país, Estados Unidos y Canadá.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”. Raquel Cunha

    México enfrenta una nueva escalada de violencia vinculada al crimen organizado, con epicentro en el estado de Jalisco, situación que ha impactado en el desarrollo de actividades deportivas. Los hechos se producen en la antesala del Mundial de 2026, torneo que el país organizará junto a Estados Unidos y Canadá. Además, en la nación azteca se jugará el repechaje de cara a la cita planetaria, programado para fines de marzo.

    Un operativo de seguridad dio como resultado la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Eso derivó en la suspensión de diversos eventos. Desde el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en medio de la preocupación por los sucedido. “Existen todas las garantías para que se realice el Mundial. No hay ningún riesgo”, afirmó.

    Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Henry Romero

    El domingo, a pocas horas del inicio del partido correspondiente a la séptima fecha del torneo local, el club Querétaro, dirigido por el técnico chileno Esteban González, informó la postergación del encuentro ante el Juárez. La decisión fue respaldada por la Liga MX.

    La coyuntura se produce en la recta final de los preparativos para la Copa del Mundo, evento que tendrá sedes en tres países. En el caso de México, las ciudades anfitrionas incluyen Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los episodios de violencia ocurridos en Jalisco reabrieron el debate público sobre los estándares de seguridad que deberán regir durante el torneo.

    La mandataria sostuvo que cuentan con capacidades para asegurar el normal desarrollo del torneo. Sheinbaum ha dicho que los operativos responden a objetivos de seguridad pública y que los planes para el Mundial contemplan refuerzos específicos en las sedes y en los corredores de movilidad.

    “Ya está trabajado. Lo de seguridad, lo vamos a presentar en otra ocasión, pero se ha trabajado de manera muy coordinada tanto las policías de las ciudades sedes, de los estados sedes, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y hay un trabajo muy importante que se está desarrollando”, dijo la presidenta hace algunas semanas.

