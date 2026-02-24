Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia: arriesga 15 años de cárcel

El jugador del PSG Achraf Hakimi deberá enfrentar un juicio por el cargo de violación realizada por una mujer en marzo de 2023, de acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía de la localidad parisina de Nanterre que pide 15 años de cárcel.

A la espera de la confirmación de la fecha en la que comenzará, un Tribuna Criminal de la región francesa determinó el inicio de las audiencias.

El seleccionado marroquí había sido acusado formalmente por violación a principios de 2023 por una mujer que presentó una denuncia en la comisaría de Nogent-sur-Marne, a las afueras de París. En ella detallaba que, tras haberse conocido en Instagram en enero de 2023, el jugador la invitó a su casa en febrero de ese año y esta acudió en un Uber pagado por el propio futbolista.

Según el testimonio de la demandante que ha sido divulgada por los medios, Hakimi la besó pese a su rechazo y luego la violó, pudiendo deshacerse de su agresor de una patada para posteriormente pedir ayuda a una amiga que fue a buscarla.

En una primera instancia, el juez determinó dejarlo en libertad y con la posesión de su pasaporte, por lo que el jugador pudo seguir desarrollando su carrera junto al PSG y con la selección de Marruecos en las competencias internacionales.

Por su lado, el deportista ha negado cualquier acto de violación, admitiendo abrazos mutuos y besos consentidos. Además, la abogada del marroquí, Fanny Colin, declaró al canal Franceinfo que el proceso judicial está “basándose únicamente en la palabra de una mujer que ha obstaculizado todas las investigaciones”.

Además, apuntó que la demandante se ha negado a someterse “a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN”, así como también se ha negado a que se haga “el peritaje de su teléfono móvil” ni que se facilite “el nombre de un testigo clave”.

“Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aún cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras”, señaló Hakimi en su cuenta de X este martes.

“Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”, complementó en el mensaje.

Intentando mantener el foco

Mientras lo anterior ocurre en el apartado judicial, el PSG debe intentar mantenerse enfocado en su próximo desafío europeo. El cuadro parisino enfrentará este miércoles al Mónaco (17.00 horas de Chile) por el duelo de revancha de los playoffs de la Champions league con la meta de inscribirse en los octavos de final.

En la previa del partido, el técnico Luis Enrique comentó que “la afición está confiada, pero atenta, porque es un partido especial, pero difícil. Un equipo empieza ya eliminado y otro quedará eliminado al final. Tendremos que gestionar los momentos importantes del partido; será difícil, pero queremos seguir nuestro camino en la Champions League”.

“Estamos en una competición diferente, pero después del partido, un equipo quedará eliminado. Será complicado porque el Mónaco empezará el partido con un gol de desventaja. Tenemos que ser conscientes de que habrá momentos difíciles. Nuestra afición lo sabe. Tendremos que saber gestionarlos. Lo mejor es hacer lo de siempre: intentar tener la posesión del balón y presionar de la misma manera cuando no la tengamos. No hay un resultado que defender, solo un partido que ganar”, añadió más adelante.