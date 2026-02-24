Iquique y Unión Española parten con triunfos para buscar el retorno: los detalles de la Fecha 1 de la Liga de Ascenso. Foto: @ueoficial

La Liga de Ascenso inició durante el último fin de semana. La jornada dejó siete equipos con triunfo en el debut y solo un empate tras los primeros días de competencia.

La fecha comenzó el viernes con el empate 1-1 entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz. El resultado dejó a ambos con un punto. El sábado se disputaron tres encuentros. En Valparaíso, Santiago Wanderers cayó por 2-0 ante Deportes Recoleta. El equipo visitante sumó sus primeros tres puntos.

Ese mismo día, Unión Española se robó las miradas por su debut en la Primera B. Desde 1999 que los hispanos no disputaban el ascenso. El equipo de Plaza Chacabuco superó por 2-0 a San Luis de Quillota. En la antesala del compromiso, Patricio Rubio habló con El Deportivo sobre los desafíos de la temporada. “Es un torneo complicado con grandes equipos, algunos llevan varios años y saben jugar. Pero el objetivo es único: ascender. Tenemos que llevar a Unión sea como sea a donde se merece”, declaró en esa ocasión.

En el último partido del sábado, Deportes Iquique goleó por 5-0 a Unión San Felipe. El marcador fue el más amplio de la fecha. Con este resultado, el cuadro nortino quedó en el primer lugar de la tabla.

🎥 Revivimos los mejores momentos del contundente 5️⃣-0️⃣ sobre Unión San Felipe en el inicio del #AscensoCaixun



Un equipo intenso, protagonista y con hambre de triunfo que hizo vibrar el Tierra de Campeones desde el primer minuto.



Gracias a todos los que acompañaron y empujaron… pic.twitter.com/SNwPUN57qj — Deportes Iquique (@ClubDIquique) February 23, 2026

El domingo se jugaron dos partidos. Rangers de Talca perdió por 2-0 ante Deportes Antofagasta en condición de local. En Puerto Montt, el conjunto local se impuso por 2-0 a Deportes Copiapó.

La fecha se cerró el lunes con dos encuentros. En Calama, Cobreloa derrotó por 3-1 a Deportes Temuco. El equipo local sumó tres puntos claves para arrancar. En la temporada pasada, el cuadro loíno cayó en la final de la liguilla y quedó a las puertas del retorno a la Primera División. En el último partido de la fecha, Magallanes venció por 2-1 a Curicó Unido.

Por ahora, el líder por diferencia de gol es Iquique. En puestos de liguilla están Cobreloa, Antofagasta, Recoleta, Puerto Montt, Unión Española, Magallanes y Deportes Santa Cruz. Ahí se corta la tabla. San Marcos, Curicó, Temuco, Copiapó, San Luis, Rangers y Wanderers figuran fuera de todo, mientras que San Felipe es colista. Claro que la competencia recién arranca.

El formato del torneo establece que el equipo que finalice en el primer lugar de la tabla, al término de la fase regular, se coronará campeón y ascenderá de manera directa a la Primera División. El segundo cupo de ascenso se definirá con una liguilla. La disputarán los equipos que terminen entre el tercer y el octavo lugar de la tabla, en llaves de ida y vuelta. El subcampeón esperará rival en semifinales.

En la parte baja de la clasificación, el equipo que finalice en el último lugar descenderá de manera directa a la Segunda División para la temporada 2027. En caso de que dos equipos terminen igualados en puntaje en el último lugar de la tabla, el descenso se definirá mediante un partido de definición en cancha neutral. Esa es una de las novedades del formato de competición de cara al curso entrante.

