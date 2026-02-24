SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Nunca tendremos jugadores racistas”: presidente del Benfica saca la voz tras la sanción provisoria de la UEFA a Prestianni

    Rui Costa defiende al futbolista argentino del cuadro portugués. Asegura que no hay pruebas que lo incriminen.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Nunca tendremos jugadores racistas”: presidente del Benfica saca la voz tras la sanción provisoria de la UEFA a Prestianni. Agencias

    El presidente de Benfica, Rui Costa, abordó este martes la sanción provisional impuesta por la UEFA al delantero Gianluca Prestianni, investigado por presuntos insultos racistas durante el partido de ida de la ronda de playoffs de la Champions League ante el Real Madrid. El dirigente afirmó que el club cree en la versión del jugador y cuestionó la medida adoptada por el organismo rector del fútbol europeo.

    “No estaba dentro del campo para saber qué se dijo. Lo que puedo decir es que creo en mi jugador. Prestianni está siendo crucificado como una persona racista y es todo menos racista”, señaló Costa.

    “El Benfica nunca tendría jugadores racistas en su plantilla. Prestianni no es racista y, si lo fuera, yo sería el primero en tomar medidas”, agregó.

    Gianluca Prestianni. Getty Images

    El directivo sostuvo que la institución ha mantenido una postura histórica contra el racismo y recordó la figura de Eusébio como referente del club. “A lo largo de toda su historia ha sido un ejemplo de inclusión y de no al racismo”, dijo.

    El episodio se originó en el encuentro de ida disputado en Lisboa el 17 de febrero, cuando el delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, denunció haber recibido insultos racistas por parte de Prestianni. Tras ello, la UEFA resolvió la suspensión provisional del futbolista argentino, por lo que no quedó habilitado para el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.

    El club portugués presentó un recurso contra la decisión, al estimar que no existen antecedentes probados que justifiquen la medida. En paralelo, Prestianni viajó con la delegación a Madrid, pese a no poder ser alineado, mientras se resuelve el proceso disciplinario.

    Sobre el partido de vuelta, Costa indicó que el equipo llega en desventaja tras el 0-1 del encuentro de ida y sin su entrenador, José Mourinho, por sanción. “Nuestras aspiraciones siguen siendo inquebrantables y haremos todo lo posible para seguir en la competición”, afirmó

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalUEFAGianluca PrestianniVinícius JúniorReal MadridBenficaRui Costa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”

    Chilenos en México relatan las horas de tensión que se viven luego de la muerte de “el Mencho”, líder del CJNG

    Parque Arauco anuncia nuevas inversiones por US$277 millones

    Lo más leído

    1.
    Su futuro pende de un hilo: el millonario sueldo de Francisco Meneghini y su cuerpo técnico en la U

    Su futuro pende de un hilo: el millonario sueldo de Francisco Meneghini y su cuerpo técnico en la U

    2.
    “Echamos a tres jugadores o me voy yo”: Gustavo Poyet desclasifica diálogo con Juan Tagle que derivó en su salida de la UC

    “Echamos a tres jugadores o me voy yo”: Gustavo Poyet desclasifica diálogo con Juan Tagle que derivó en su salida de la UC

    3.
    La dura crítica de Nicolás Jarry a la ATP tras quedar eliminado en Santiago

    La dura crítica de Nicolás Jarry a la ATP tras quedar eliminado en Santiago

    4.
    Otro problema para Paqui Meneghini: la sanción que arriesga el cuerpo técnico de la U

    Otro problema para Paqui Meneghini: la sanción que arriesga el cuerpo técnico de la U

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Carabobo por la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Carabobo por la Copa Libertadores

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”
    Chile

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

    Chilenos en México relatan las horas de tensión que se viven luego de la muerte de “el Mencho”, líder del CJNG

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix
    Negocios

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix

    Parque Arauco anuncia nuevas inversiones por US$277 millones

    Ministra Rojas defiende criterios ambientales tras rechazo a Dominga: “Un buen estudio de impacto avanza y fluye rápidamente”

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    “Me gustaría verlos en la final de Wimbledon”: los hermanos Diego y Nicolás Jarry van por el sueño de su abuelo Jaime Fillol
    El Deportivo

    “Me gustaría verlos en la final de Wimbledon”: los hermanos Diego y Nicolás Jarry van por el sueño de su abuelo Jaime Fillol

    “Nunca tendremos jugadores racistas”: presidente del Benfica saca la voz tras la sanción provisoria de la UEFA a Prestianni

    El nuevo reconocimiento a Manuel Pellegrini que se gana las portadas en España

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”
    Cultura y entretención

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”
    Mundo

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”

    Estados Unidos insta a Sheinbaum a mantener la “determinación” contra el narcotráfico tras el “gran golpe” al Cártel Jalisco Nueva Generación

    La muerte de “El Mencho” pondrá a prueba la precaria situación del Estado mexicano

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio