“Nunca tendremos jugadores racistas”: presidente del Benfica saca la voz tras la sanción provisoria de la UEFA a Prestianni.

El presidente de Benfica, Rui Costa, abordó este martes la sanción provisional impuesta por la UEFA al delantero Gianluca Prestianni, investigado por presuntos insultos racistas durante el partido de ida de la ronda de playoffs de la Champions League ante el Real Madrid. El dirigente afirmó que el club cree en la versión del jugador y cuestionó la medida adoptada por el organismo rector del fútbol europeo.

“No estaba dentro del campo para saber qué se dijo. Lo que puedo decir es que creo en mi jugador. Prestianni está siendo crucificado como una persona racista y es todo menos racista”, señaló Costa.

“El Benfica nunca tendría jugadores racistas en su plantilla. Prestianni no es racista y, si lo fuera, yo sería el primero en tomar medidas”, agregó.

Gianluca Prestianni. Getty Images

El directivo sostuvo que la institución ha mantenido una postura histórica contra el racismo y recordó la figura de Eusébio como referente del club. “A lo largo de toda su historia ha sido un ejemplo de inclusión y de no al racismo”, dijo.

El episodio se originó en el encuentro de ida disputado en Lisboa el 17 de febrero, cuando el delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, denunció haber recibido insultos racistas por parte de Prestianni. Tras ello, la UEFA resolvió la suspensión provisional del futbolista argentino, por lo que no quedó habilitado para el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.

El club portugués presentó un recurso contra la decisión, al estimar que no existen antecedentes probados que justifiquen la medida. En paralelo, Prestianni viajó con la delegación a Madrid, pese a no poder ser alineado, mientras se resuelve el proceso disciplinario.

Sobre el partido de vuelta, Costa indicó que el equipo llega en desventaja tras el 0-1 del encuentro de ida y sin su entrenador, José Mourinho, por sanción. “Nuestras aspiraciones siguen siendo inquebrantables y haremos todo lo posible para seguir en la competición”, afirmó