El nuevo reconocimiento a Manuel Pellegrini que se gana las portadas en España

Manuel Pellegrini se quedó con el premio al mejor entrenador de LaLiga de febrero.

Manuel Pellegrini consigue un nuevo reconocimiento en España. En esta oportunidad el Ingeniero fue premiado como el mejor técnico del febrero por LaLiga después de los buenos resultados que alcanzó en la competencia.

“Manuel Pellegrini ha sido elegido Mejor Entrenador de LALIGA EA SPORTS en febrero. El Real Betis ha completado un magnífico mes donde no ha conocido la derrota y ha sumado tres victorias y un empate”, destacaron en la página oficial del torneo.

“El conjunto verdiblanco, que marcha quinto en la clasificación con 42 puntos, empezó febrero imponiéndose 2-1 al Valencia CF en casa, después encadenó dos triunfos seguidos a domicilio ante el Atlético de Madrid por 0-1 y ante el RCD Mallorca por 1-2, y empató a uno ante el Rayo Vallecano en La Cartuja”, continuaron.

Además, consignaron que en las votaciones Pellegrini acabó imponiéndose al técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa y al de Getafe, José Bordalás.

Alistando el clásico

Así, en medio de la lucha por alcanzar los puestos de Champions League, el Betis ahora comienza a prepararse para comenzar con todo el mes de marzo. Y lo pueden hacer a lo grande en el clásico de la ciudad contra el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez.

Este domingo, a partir de las 14.30 horas de Chile, el cuadro a cargo de Pellegrini recibirá en La Cartuja a los blanquirrojos que enfrentan una complicada situación en la tabla que los ha puesto en la pelea por evitar el descenso.

Una de las bajas que tendrá el conjunto del Ingeniero será la de Valentín Gómez quien recibió una tarjeta amarilla en el duelo pasado y quedó suspendido tras sumar la quinta consecutiva.

La buena noticia es que el entrenador nacional podrá contar con Cucho Hernández y está la posibilidad de que Héctor Bellerín se pueda sumar, ya que entró en la última convocatoria, dejando como alternativas descartadas por lesiones a Isco Alarcón, Sofyan Amrabar y Gio Lo Celso.

La irrupción de Bakambu

El congoleño Cedric Bakambu es otra de las alternativas de las que dispone Pellegrini para el derbi. El atacante fue el autor del gol del último empate 1-1 contra Rayo Vallecano y suma dos encuentros marcando consecutivamente.

Un hecho que el propio jugador destacó en sus redes. “La perseverancia es esencial, porque a menudo es en los momentos más difíciles donde más aprendemos sobre nosotros mismos”, señaló en X.

“Si nos rendimos con demasiada facilidad, nos perdemos esta transformación. A veces, los grandes éxitos llegan justo después de momentos en los que creíamos que todo estaba perdido. Por lo tanto, perseverar significa realmente esperar más, incluso cuando las cosas se ponen difíciles”, añadió en el mensaje.

Con esto, Bakambu se pone de lleno en la pelea por la titularidad con Cucho Hernández como referente de gol.