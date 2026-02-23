Colo Colo: Aníbal Mosa no logra quedarse con el control total de Blanco y Negro

Colo Colo siempre hace noticia. Dentro de la cancha, el Cacique, con un juego que sigue sin convencer, ya suma tres victorias consecutivas y está en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera con nueve puntos. Este fin de semana venció a O’Higgins en Rancagua por la cuenta mínima. Afuera del terreno de juego también se producen movimientos interesantes, ya que hace algunas semanas Aníbal Mosa lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en la que buscaba aumentar su dominio dentro de Blanco y Negro.

La intención del empresario era comprar un 30% más y así lograr ser dueño del 66,01% de la concesionaria, lo que le daría el control absoluto. Para cumplir este objetivo ofreció $150 por acción, un 61% por sobre el valor de mercado.

Un plan que no resultó

Sin embargo, sus intenciones no se concretaron. Mosa solo pudo adquirir el 9,17% de las acciones que deseaba. Su capital aumentó un 2,75%, pero no tendrá el control absoluto de Blanco y Negro. De hecho, ahora posee 38,8%, muy lejos del porcentaje que buscaba con esta operación.

Foto: Sebastián Cisternas/Photosport SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

“En razón de lo anterior, el oferente (Aníbal Mosa) pasa a ser titular directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, de la cantidad de 38.813.529 acciones serie B de la sociedad, representativas del 38,813% del capital de la sociedad, no alcanzando el control de la sociedad“, comunicó la OPA.

Una semana clave en lo futbolístico

Dentro de la cancha, los albos viven días importantes, ya que el próximo domingo 1 de marzo jugarán una nueva versión del Superclásico ante Universidad de Chile, en el estadio Monumental.

El equipo de Fernando Ortiz tiene la chance de hundir aún más a un cuestionado Francisco Meneghini en la banca estudiantil, ya que no registra triunfos en lo que va de este 2026, acumula apenas tres puntos y marcha en el duodécimo lugar de la Liga de Primera. El encuentro está pactado para las 18.00 horas.