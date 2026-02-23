SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Colo Colo: Aníbal Mosa no logra quedarse con el control total de Blanco y Negro

    El mandamás de la concesionaria solo aumentó un 2,75% su poder dentro de la sociedad.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Colo Colo siempre hace noticia. Dentro de la cancha, el Cacique, con un juego que sigue sin convencer, ya suma tres victorias consecutivas y está en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera con nueve puntos. Este fin de semana venció a O’Higgins en Rancagua por la cuenta mínima. Afuera del terreno de juego también se producen movimientos interesantes, ya que hace algunas semanas Aníbal Mosa lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en la que buscaba aumentar su dominio dentro de Blanco y Negro.

    La intención del empresario era comprar un 30% más y así lograr ser dueño del 66,01% de la concesionaria, lo que le daría el control absoluto. Para cumplir este objetivo ofreció $150 por acción, un 61% por sobre el valor de mercado.

    Un plan que no resultó

    Sin embargo, sus intenciones no se concretaron. Mosa solo pudo adquirir el 9,17% de las acciones que deseaba. Su capital aumentó un 2,75%, pero no tendrá el control absoluto de Blanco y Negro. De hecho, ahora posee 38,8%, muy lejos del porcentaje que buscaba con esta operación.

    Foto: Sebastián Cisternas/Photosport SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    “En razón de lo anterior, el oferente (Aníbal Mosa) pasa a ser titular directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, de la cantidad de 38.813.529 acciones serie B de la sociedad, representativas del 38,813% del capital de la sociedad, no alcanzando el control de la sociedad“, comunicó la OPA.

    Una semana clave en lo futbolístico

    Dentro de la cancha, los albos viven días importantes, ya que el próximo domingo 1 de marzo jugarán una nueva versión del Superclásico ante Universidad de Chile, en el estadio Monumental.

    El equipo de Fernando Ortiz tiene la chance de hundir aún más a un cuestionado Francisco Meneghini en la banca estudiantil, ya que no registra triunfos en lo que va de este 2026, acumula apenas tres puntos y marcha en el duodécimo lugar de la Liga de Primera. El encuentro está pactado para las 18.00 horas.

    Más sobre:FútbolColo ColoAníbal MosaBlanco y Negro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín: abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Con advertencias por el presupuesto y varios actores de reparto: las otras bilaterales de Educación de Cataldo y Arzola

    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín: abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía
    Chile

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín: abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans
    Negocios

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    Frutas de Chile expresa “profunda preocupación” por alza arancelaria de Donald Trump y advierte sobre efecto en uvas

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026
    El Deportivo

    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026

    “Esa es la especie humana”: Castrilli se enfurece por el castigo de la UEFA a Prestianni tras ser acusado de racismo contra Vinícius

    Maximiliano Falcón se llena de críticas en el Inter Miami por una insólita acción en la MLS

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia
    Mundo

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Sucesión y fragmentación: Los posibles escenarios tras la caída de “el Mencho” en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio