¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 4
La cuarta jornada del Campeonato Nacional terminó con el empate entre la U y Deportes Limache.
Finalizó la cuarta jornada de la Liga de Primera. Este domingo, Universidad de Chile empató ante Deportes Limache. La acción se venía extendiendo desde el viernes. Ese día, Ñublense venció a Unión La Calera y Concepción empató ante Cobresal. El sábado, la UC se impuso frente a Coquimbo. Claro ahora el liderato lo tiene Huachipato, que le ganó a Palestino (2-1). Los acereros comparten la punta con Colo Colo, que salió victorioso en su visita a O’Higgins.
Los resultados de la cuarta fecha de la Liga de Primera
- Unión La Calera 0-1 Ñublense
- Deportes Concepción 1-1 Cobresal
- Huachipato 2-1 Palestino
- O’Higgins 0-1 Colo Colo
- Universidad Católica 3-1 Coquimbo Unido
- Deportes La Serena 1-1 Universidad de Concepción
- Audax Italiano 1-0 Everton
- Universidad de Chile 2-2 Deportes Limache
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Huachipato
|4
|4
|9
|2
|Colo Colo
|4
|2
|9
|3
|Deportes Limache
|4
|3
|8
|4
|Ñublense
|4
|2
|8
|5
|Universidad Católica
|4
|3
|7
|6
|Audax Italiano
|4
|3
|7
|7
|Cobresal
|4
|0
|7
|8
|Universidad de Concepción
|4
|-1
|7
|9
|Unión La Calera
|4
|1
|6
|10
|Coquimbo Unido
|4
|0
|6
|11
|O’Higgins
|4
|0
|6
|12
|Universidad de Chile
|4
|-1
|3
|13
|Deportes La Serena
|4
|-2
|2
|14
|Palestino
|4
|-3
|2
|15
|Deportes Concepción
|4
|-4
|1
|16
|Everton
|4
|-7
|0
