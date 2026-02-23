SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 4

    La cuarta jornada del Campeonato Nacional terminó con el empate entre la U y Deportes Limache.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 4. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Finalizó la cuarta jornada de la Liga de Primera. Este domingo, Universidad de Chile empató ante Deportes Limache. La acción se venía extendiendo desde el viernes. Ese día, Ñublense venció a Unión La Calera y Concepción empató ante Cobresal. El sábado, la UC se impuso frente a Coquimbo. Claro ahora el liderato lo tiene Huachipato, que le ganó a Palestino (2-1). Los acereros comparten la punta con Colo Colo, que salió victorioso en su visita a O’Higgins.

    Los resultados de la cuarta fecha de la Liga de Primera

    • Unión La Calera 0-1 Ñublense
    • Deportes Concepción 1-1 Cobresal
    • Huachipato 2-1 Palestino
    • O’Higgins 0-1 Colo Colo
    • Universidad Católica 3-1 Coquimbo Unido
    • Deportes La Serena 1-1 Universidad de Concepción
    • Audax Italiano 1-0 Everton
    • Universidad de Chile 2-2 Deportes Limache

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1Huachipato449
    2Colo Colo429
    3Deportes Limache438
    4Ñublense428
    5Universidad Católica437
    6Audax Italiano437
    7Cobresal407
    8Universidad de Concepción4-17
    9Unión La Calera416
    10Coquimbo Unido406
    11O’Higgins406
    12Universidad de Chile4-13
    13Deportes La Serena4-22
    14Palestino4-32
    15Deportes Concepción4-41
    16Everton4-70

