¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 4.

Finalizó la cuarta jornada de la Liga de Primera. Este domingo, Universidad de Chile empató ante Deportes Limache. La acción se venía extendiendo desde el viernes. Ese día, Ñublense venció a Unión La Calera y Concepción empató ante Cobresal. El sábado, la UC se impuso frente a Coquimbo. Claro ahora el liderato lo tiene Huachipato, que le ganó a Palestino (2-1). Los acereros comparten la punta con Colo Colo, que salió victorioso en su visita a O’Higgins.

Los resultados de la cuarta fecha de la Liga de Primera

Unión La Calera 0-1 Ñublense

Deportes Concepción 1-1 Cobresal

Huachipato 2-1 Palestino

O’Higgins 0-1 Colo Colo

Universidad Católica 3-1 Coquimbo Unido

Deportes La Serena 1-1 Universidad de Concepción

Audax Italiano 1-0 Everton

Universidad de Chile 2-2 Deportes Limache

Así quedó la tabla de la Liga de Primera