    El Deportivo

    Los detalles del lapidario informe arbitral que complica a la U tras los incidentes en el Estadio Nacional ante Audax

    El juez Gastón Philippe detalló los hechos de violencia en un extenso escrito donde enumeró las situaciones ocurridas en Ñuñoa.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Los detalles del lapidario informe arbitral que complica a la U tras los incidentes en el Estadio Nacional ante Audax.

    El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano quedó marcado por graves incidentes protagonizados por hinchas del club local en el Estadio Nacional, los que derivaron en la interrupción del encuentro durante el segundo tiempo y en un extenso informe arbitral por parte de Gastón Philippe.

    De acuerdo al documento oficial emitido por la ANFP, los primeros incidentes se registraron apenas a los cuatro minutos de iniciado el partido, en el sector sur del estadio, específicamente en las puertas 14 y 15, zona donde se ubica habitualmente la barra de Universidad de Chile. Según consigna el informe, en ese sector un grupo de hinchas intentó derribar la reja que separa la galería de la cancha.

    Posteriormente, lanzaron bengalas, una de las cuales alcanzó el terreno de juego, además de diversos objetos hacia la zona de exclusión. Ante esta situación, Carabineros ingresó a la tribuna, lo que provocó que el sector quedara vacío.

    No obstante, los hinchas involucrados en los desórdenes se desplazaron hacia las puertas 16, 17 y 18 de la galería sur, escalando las rejas. Desde ese punto, y durante todo el primer tiempo, continuaron los incidentes. El informe detalla que estas acciones tenían “la intención manifiesta de que el partido no se pudiera desarrollar y el encuentro tuviera que suspenderse”.

    Un grupo de hinchas de la U prende fuego al interior del Estadio Nacional.

    Durante el entretiempo, lejos de disminuir, los incidentes se intensificaron. “Durante el entretiempo los incidentes continuaron en los sectores de las puertas 16, 17 y 18, con hinchas rompiendo asientos y rejas, lanzándolas y utilizándolas como puente para invadir la zona de exclusión donde se enfrentaron con la seguridad privada que siempre intentó contener la situación”, se indica en el escrito.

    Paralelamente, se registraron hechos similares en el sector de las puertas 11, 12 y 13 de la galería sur. En ese lugar, los hinchas también lanzaron objetos a la cancha, intentaron romper rejas y prendieron fuego a papeles y a un basurero, el cual fue arrojado posteriormente a la pista atlética. Al inicio del segundo tiempo, el lanzamiento de proyectiles continuó tanto hacia la cancha como hacia Carabineros y el personal de seguridad.

    En ese contexto, el informe describe un agravamiento de la situación: “Mientras en el sector de las puertas 11, 12 y 13 de la galería encienden fuego a otro basurero que también es lanzado a la pista de recortan, en el sector de las puertas 16, 17 y 18 prenden una fogata con cartones y diversos elementos rescatados del interior del estadio, lo que genera un incendio en el lugar. Debido a esta situación y después de llamados por altavoces, a los 55 minutos en coordinación con delegados de la ANFP y Carabineros, se decide realizar una interrupción momentánea del partido, debido al fuego pronunciado y al constante humo que de ahí emanaba, lo que obligo a la presencia de Bomberos en el reciento”.

    “Debido a la magnitud del fuego, la gran cantidad de humo y el riesgo para el desarrollo del espectáculo, y luego de reiterados llamados por altavoces, a los 55 minutos de partido se decidió, en coordinación con los delegados de la ANFP y Carabineros, realizar una interrupción momentánea del encuentro. La situación obligó además a la intervención de Bomberos en el recinto”, indican.

    El informe señala que se informó por altavoces el desalojo del sector correspondiente a las puertas 16, 17 y 18 de la galería sur. Una vez concretada esa medida, el partido se reanudó a los 64 minutos de juego. Sin embargo, incluso después de la reanudación, durante varios minutos persistió el lanzamiento de objetos hacia la pista atlética desde el sector de las puertas 11, 12 y 13.

    En el plano deportivo, el árbitro consignó dos expulsiones correspondientes a jugadores de la U, ambas por juego brusco grave. A los 19 minutos fue expulsado Felipe Salomoni, por golpear con el codo en el rostro de un adversario durante una disputa de balón “realizando un movimiento adicional y utilizando fuerza excesiva”. En tanto, a los 90 minutos, Juan Martín Lucero recibió tarjeta roja por dar un golpe de puño en el rostro de un rival.

