¿Peligra la localía de la U en el Estadio Nacional? La firme postura del IND sobre los actos de violencia ante Audax

Las amenazas y los graves hechos vandálicos que protagonizó la barra brava de Universidad de Chile ante Audax Italiano, en el debut de los azules en la Liga de Primera 2026, generó mucha incertidumbre en torno a su futura localía en el Estadio Nacional. El club estudiantil tiene reservado el coliseo de Ñuñoa para sus 15 partidos como dueño de casa en el campeonato, por lo que la posibilidad de ser expulsados del recinto causaba inquietud entre los hinchas.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Deportes (IND), encargado de la administración del coliseo ñuñoíno, descarta de plano terminar su vínculo con los azules y prohibir que sean locales en el Estadio Nacional, según confirman a El Deportivo. La entidad que está a cargo de Juan Pablo Salgado (s) en estos momentos asegura por ningún motivo se ha evaluado anular la solicitud de reserva que hizo Azul Azul por los 15 partidos del torneo local. En definitiva, están dispuestos a que la U siga disputando sus partidos de local allí, pese a lo ocurrido el viernes pasado, pese a los destrozos ocasionados por barrabravas y que ascienden a $ 35 millones de pesos.

Por otra parte, el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, se encuentra de vacaciones y no se refirió a los hechos ni llamó al IND para hablar sobre los acontecimientos. Fuentes de esa cartera precisaron que no es función del ministerio administrar el Estadio Nacional, por lo que es decisión del IND de manera autónoma.

Asimismo, desde el IND aseveran que la opción de no arrendarle más el Estadio Nacional a la U no ha sido conversada ni evaluada en ninguna instancia. Al día de hoy, no existe una definición ni análisis en curso en ese sentido. Al respecto, sostienen que la relación con la dirigencia de Universidad de Chile no presenta dificultades, manteniéndose los canales de diálogo y coordinación habituales para el uso del recinto, conforme a la normativa vigente.

“El IND enfatiza que no se está pensando ni proyectando una medida de ese tipo, y que cualquier información que apunte a lo contrario no se ajusta a la realidad. Se continuará trabajando de manera responsable, resguardando el buen uso de los recintos deportivos y promoviendo el desarrollo del deporte en un marco de colaboración y respeto entre las partes”, afirma la entidad a La Tercera.

Un grupo de hinchas de la U prende fuego al interior del Estadio Nacional.

“En relación con versiones que han circulado respecto de una eventual decisión de quitar el uso del Estadio Nacional al club Universidad de Chile, el Instituto Nacional de Deportes informa lo siguiente: El IND aclara que dicha opción no ha sido conversada ni evaluada en ninguna instancia. Al día de hoy, no existe una definición ni análisis en curso en ese sentido. Asimismo, el Instituto precisa que la relación con la dirigencia de Universidad de Chile no presenta dificultades, manteniéndose los canales de diálogo y coordinación habituales para el uso del recinto, conforme a la normativa vigente”, agrega.

Juan Pablo Salgado profundizó en la situación. “El Estadio Nacional es un bien público que debemos cuidar entre todos. Hoy no existe ninguna decisión ni evaluación para quitarle su uso a Universidad de Chile, y la relación con el club se mantiene dentro de los canales habituales de trabajo y coordinación. Más allá de eso, creemos que este es un buen momento para reforzar un llamado transversal a erradicar la violencia y a proteger nuestros recintos deportivos. El deporte se vive en familia, con respeto, y ese es el compromiso que seguiremos impulsando como Instituto Nacional de Deportes”, enfatizó.

Las atenuantes y el reclamo de la Municipalidad

La concesionaria presidida por Michael Clark tomó medidas inmediatas tras la quema de las butacas y la rotura de las rejas perimetrales. Durante la noche del mismo viernes los azules repusieron decenas de asientos y las barreras destruidas. Además iniciaron acciones judiciales contra los detenidos por carabineros, los cuales fueron identificados por el sistema biométrico que instaló el club.

“A estas siete personas, como a las demás que serán identificadas en las próximas horas por el sistema de reconocimiento facial, se les presentarán en los próximos días querellas nominativas, como sugirió el ministro de Seguridad Pública, y se hará pública su identidad. Seguiremos todas las acciones judiciales necesarias para que caiga sobre ellas todo el peso de la ley”, anunció la sociedad anónima deportiva.

Según el ministro de Seguridad, Luis Cordero, la U cumplió con las medidas de seguridad exigidas tras las amenazas de los barrabravas. “En algún momento tenemos que hacer el quiebre. Que este partido se pudiera terminar era clave. Que la policía pudiera intervenir adecuadamente, cosa que hizo. Que el club cumpliera con las obligaciones que le impuso Carabineros también es importante y, por último, que la ANFP mantenga esa posición inflexible, al igual que los clubes", enfatizó la autoridad.

Sin embargo, nada de esto dejó conforme al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien no solo pide un golpe de timón en la forma que se administra el Estadio Nacional, sino también pide que su uso sea modificado. “La forma en que se está administrando el Estadio Nacional es simplemente un desastre. Otra vez no pueden controlar la violencia, fuegos artificiales y desastres al interior", lanzó el edil.

“Pagan los justos que viven en el barrio y les avisan horas antes que van a quedar encerrados, por los pecadores, que arriendan el estadio y no pueden garantizar su uso tranquilo. Nadie se querella. Nadie entrega las imágenes. Nadie persigue a los violentos o ilegales. Nadie se hace responsable. Esto tiene que terminar ahora, cambiar administración y uso”, concluyó.