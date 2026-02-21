SUSCRÍBETE
    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    El delantero se refirió a la controversia causada por el argentino y cómo proyecta el año de los hispanos en la Liga de Ascenso.

    Por 
    Diego Donoso
    El delantero llegó a los hispanos para ayudar en la misión ascenso. Por: LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

    Unión Española descendió a la Primera B por segunda vez en su historia en el campeonato nacional pasado. Luego de 28 años, el conjunto de Independencia perdió la categoría. Sin embargo, no hay tiempo para la desazón, ya que en 2026 inicia la misión ascenso.

    El cariño que sienten algunos referentes hispanos los llevó a decidir mantenerse en el plantel para comandar la hazaña, entre ellos está Pablo Áranguiz. Además, se sumó Patricio Rubio, quien empieza su tercer paso por el club con la motivación de aportar al sueño de volver a la Liga de Primera.

    El ariete de 36 años fue parte del equipo que levantó el título del campeonato nacional en 2013. Casi 13 años más tarde, regresa por segunda vez para ayudar al elenco en uno de los momentos más complejos de su historia.

    Incluso, acordó su salida de Ñublense, donde jugó por cuatro años, para vestir la camiseta de la escuadra hispana. “Le tengo un cariño enorme a Unión, logré cosas importantes. Sentía que tenía la responsabilidad de darle una mano para volver a la primera división”, argumentó como el motivo para dejar a los chillanejos.

    “Se conversó y fue decisión de ambos. Ellos (Ñublense) tampoco querían renovar. Fue de mutuo acuerdo salir. Verlos descender (a Unión Española) me dio mucha pena, por eso tomé la decisión de venir a ayudar”, dijo a El Deportivo.

    Vecchio y el arribo de Rubio a la Unión

    Uno de los refuerzos que ilusionó a los fanáticos del conjunto de Independencia fue Emiliano Vecchio. El argentino también formó parte del título del 2013 y se anunció que se unía a la misión ascenso. Aunque, un conflicto con la dirigencia por acuerdos no cumplidos terminó en su salida sin debutar.

    Rubio se suma como referente de la Unión en la Liga de Ascenso. Por: LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

    Rubio se refirió a lo ocurrido y dio su opinión al respecto. “Aquí está la gente que quiere y el que no, no está. Es así de simple. Se habló mucho, pero los que de verdad queremos estar formamos parte del plantel, lo demás es solo verso para la gente”, sentenció el referente de la Unión.

    Además, profundizó en lo que encontró en el elenco a diferencia de sus dos pasos anteriores. “Llegué a un equipo muy joven. Hay 18 jugadores que son nacidos y criados en casa, así que vamos a tener harta responsabilidad los más grandes”, contó.

    También, adelantó el inicio de la Liga de Ascenso. “Es un torneo complicado con grandes equipos, algunos llevan varios años y saben jugar. Pero el objetivo es único: ascender. Tenemos que llevar a Unión sea como sea a donde se merece", declaró.

    El goleador comentó las claves para que su equipo luche por subir de categoría. “Es importante hacernos fuertes de local. En ese sentido, es relevante que el estadio ya está impecable para partir desde la primera fecha con la localía en Santa Laura. Esperamos que la gente nos pueda apoyar”, opinó Rubio.

    Mi carrera no la voy a terminar este año ni el próximo, me falta para rato. Sería importante (ascender), ya me tocó ser campeón de primera división. Sería genial y así seguir quedando en la historia del club”, respondió el exÑublense sobre su futuro.

    Inicia la Primera B: la disputa por volver a la cima del fútbol nacional

    Universidad de Concepción fue el último campeón de la Primera B. Por: Prensa Udec.

    Este fin de semana comienza una nueva temporada de la Liga de Ascenso. El campeonato cuenta con elencos históricos del fútbol nacional, los que jugarán para ver quién se queda con los dos cupos para volver a ascender.

    Se espera que Cobreloa sea uno de los protagonistas en la disputa. Los Loínos perdieron la categoría en 2024 y en el campeonato pasado estuvieron cerca de subir. Los Zorros del Desierto perdieron en la final de la liguilla contra Deportes Concepción.

    Otro grande en la segunda categoría es Santiago Wanderers. Los de la Quinta Región llevan cuatro años fuera de la máxima división del fútbol nacional. En 2025 fueron los octavos de la tabla de posiciones, por lo que accedieron a la liguilla. No obstante, perdieron ante Cobreloa por definición a penales.

    Deportes Iquique y Unión Española, los nuevos en el campeonato, también se asoman como contendientes a quedarse con el título de la Liga de Ascenso.

