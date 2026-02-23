SUSCRÍBETE
    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026

    Tras la detención del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, grupos paramilitares se tomaron varias rutas. Incidentes que obligaron a suspender el partido entre Querétaro y FC Juárez, a solo meses del inicio de la Copa del Mundo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Fabián Estay advirtió sobre el Mundial tras ola de violencia en México.

    México está en alerta por la violencia de los carteles. Los incidentes que se han tomado el estado de Jalisco han trastocado la cotidianidad del país azteca. Crisis que incluso a tocado al fútbol, a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo, de la cual la nación norteamericana es coorganizadora.

    El domingo, a pocas horas del inicio del partido por la séptima fecha, el club Querétaro que dirige el técnico chileno Esteban González anunció la suspensión del partido que lo enfrentaba al FC Juárez, situación que fue avalada por la Liga MX.

    A través de un comunicado, la organización detalló que la decisión se sumó a la postergación de varios eventos deportivos. La principal razón es el operativo que se realizó en el estado de Jalisco y que dio como resultado la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    El operativo se desarrolló en el municipio de Tapalpa, además se reportaron despliegues de seguridad en Talpa de Allende, zona considerada como bastión del mandamás de la organización. Tras conocerse la noticia se registraron bloqueos en carreteras y varios hechos de violencia en distintas localidades del país.

    ¿Y el Mundial?

    Ola de violencia que ocurre a menos de cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo, torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Precisamente, los hechos ocurridos la semana pasada ponen un manto de duda en lo que pueda ocurrir en el torneo planetario.

    “De momento, existe preocupación por lo que ocurre en Guadalajara y Jalisco. Es lamentable que tengamos que vivir con esto. Esperemos que no pase a mayores. En Ciudad de México está todo blindado, hay toque de queda. En muchos estados cerraron las escuelas, al igual que supermercados y bancos. El domingo fue un momento crítico. Es preocupante, pero no me gusta hablar mucho sobre este tema”, aseguró a Redgol Fabián Estay, exslecionado chileno que trabaja como comentarista en el país azteca.

    De acuerdo con la opinión del Pelusa, los sucesos acaecidos también afectan a la actividad deportiva. Situación que pone a prueba las medidas para garantizar la seguridad en la Copa del Mundo.

    “Se suspendió el partido de Querétaro y Juárez. Pero van a jugar el miércoles, supuestamente, así como el amistoso entre México e Islandia. La selección está entrenando en Querétaro. No sé si será bueno arriesgar. Lo más inteligente sería cambiar de sede. Se pone en riesgo incluso el Mundial, si pasa algo más grave. Esperamos que la Federación Mexicana tome una buena decisión al respecto”, afirmó el exjugador del América y Toluca.

