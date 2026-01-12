“Dejó un buen sabor de boca”: en México resaltan la propuesta de Esteban González al mando de Querétaro

Esteban González superó su primer desafío en la liga mexicana. Este domingo el técnico que viene de ser campeón con Coquimbo Unido tuvo su estreno en la primera fecha del Clausura de la liga mexicana a cargo de Querétaro, rescatando un empate 1-1 contra Pumas.

El debut del entrenador de los Gallos Blancos dejó buenas sensaciones, en especial después de comenzar el partido abajo en el marcador.

Medio Tiempo, por ejemplo, informó que “a pesar del dominio de Pumas durante los primeros 45 minutos de partido, los universitarios fueron incapaces de capitalizar su presencia en el área rival”.

Sobre la jugada del empate, destacaron que “el Querétaro aprovechó una mala salida de José Luis Caicedo para robar la pelota. Santiago Homenchenko, posteriormente, conectó con el senegalés Jean Unjanque, quien tras quitarse de encima la marca de Nathan Silva asistió a Mateo Coronel. El delantero argentino, quien ingresó de cambio al 60’, venció a Keylor Navas con un disparo bien colocado al poste inferior izquierdo del arquero tico”.

Diario de Querétaro, por su parte, destacó: “Buen debut tuvo el conjunto queretano, mostraron un buen funcionamiento y estuvieron cerca de conseguir la victoria en esta primera fecha del torneo”.

“Gallos Blancos rescató un punto en su visita a la Ciudad de México para enfrentar a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), duelo en el que se vieron abajo en el marcador con anotación de Carrasquilla, pero Mateo Coronel entró al terreno de juego encendido y puso el tanto del empate, estuvo cerca de marcar el segundo pero no fue certero, los queretanos dejaron buen sabor de boca, lo mismo que el técnico chileno Esteban González, ahora a trabajar para recibir a mitad de semana a Tijuana en la Jornada 2 del torneo”, sostuvieron.

Sobre el segundo tiempo, comentaron que la anotación a favor de Pumas “motivó a los dirigidos por Esteban González a buscar el empate (...) Mateo Coronel entro al terreno de juego y pronto se hizo presente en el marcador, empatando este encuentro a falta de 20 minutos de este compromiso, minutos más tarde el propio Coronel tuvo el segundo para los Gallos, pero no le pegó bien al balón y se fue desviado”.

Código QRO, en tanto, compartió que tras la apertura de la cuenta a favor de Pumas “el chileno Esteban González, entrenador de los queretanos hizo cambios y pronto su equipo comenzó a pisar el área rival. En el 71 empató con un golpe de derecha de Coronel, con asistencia del senegalés Jean Unjanque”.

“Luego de que Coronel dejó ir su segundo gol, en el 80; los Pumas buscaron recuperar la ventaja, mas se encontraron con unos Gallos Blancos respondones, que cerraron mejor”, añadieron.

El balance de Esteban González

Una vez finalizado el encuentro, el técnico de Querétaro hizo sus primeros descargos sobre el funcionamiento del equipo. “En el análisis es un rival complejo, difícil. Sabíamos que eran locales, ellos querían empezar bien y las características de los jugadores son sobre la media del torneo. Hicimos un buen partido y la lectura previa se dio tal cual. El resultado para nosotros es justo”, apuntó en conferencia de prensa.

“El equipo debe tener una postura táctica inteligente. Tienen que saber leer los momentos. En eso nos enfocamos, en darles las herramientas posibles para que resuelvan de la mejor manera posible. El equipo tuvo la capacidad de remontar ante un gran rival. Hay mucho trabajo y nos queda poco para el primer partido de local”, continuó.

Consultado sobre posibles nuevos fichajes, indicó que “estamos trabajando con los jugadores que están. Si está abierto el mercado, puede haber una posibilidad, pero trabajamos con los que están y estamos conformes con eso”, cerró.