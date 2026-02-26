Polémica en el mundo del tenis femenino: tenista exige USD$ 20 millones por controvertido caso

La británica busca ser indemnizada por la WTA por afectar de forma irreversible su carrera.

La tenista, Tara Moore, presentó una demanda en Nueva York contra la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) por USD$ 20 millones. Ello, luego que fue sancionada a cuatro años sin jugar por dopaje en 2022.

La deportista apeló, pero se ratificó la medida. En este momento, continúa suspendida de cualquier torneo organizado por la WTA hasta finales de 2027.

A su parecer, la medida dañó de forma irreversible su carrera, en la cual obtuvo siete títulos en singles y 18 en dobles. Incluso, alcanzó a ser la 145 del mundo de forma individual.

“Ha sido una víctima doble, primero por parte de la negligencia de la WTA y después por un sistema antidopaje que da por hecho que el culpable es el jugador sin ninguna prueba de mala intención”, argumentó el abogado de Moore, Daniel Weiss.

Acusada de dopaje

La tenista de 33 años fue castigada al dar positivo en esteroides anabólicos en una prueba en Bogotá. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) dictaminó con una suspensión provisional al conocer el caso.

La tenista fue castigada tras dar positivo en esteroides anabólicos. Por: Getty Images

La jugadora y su entorno siempre defendieron que la ingesta de la sustancia sucedió a través de carne contaminada. Sin embargo, fue suspendida por cuatro años del circuito, hasta diciembre de 2027, y perdió su posición en el ranking.

Un tribunal independiente falló a favor de Moore en 2023, al dictar que ella no deseó romper las reglas, lo que le permitió volver a competir. En su regreso en 2025, ganó el W75 de Sumter, junto a su compatriota Abigail Rencheli.

Aunque, la ITIA apeló en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y consiguió que se confirmara su sanción, lo cual la volvió a alejar del circuito.

En la actualidad, Moore se encuentra fuera de las mil mejores tenistas del mundo y en los dobles ocupa la posición 424°. Su demanda remece al deporte al cuestionar el sistema de dopaje y sus castigos.