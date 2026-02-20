“Es realmente motivador ver a otras madres que han vuelto”: Alexa Guarachi sale del retiro y jugará el WTA 250 de Austin

A dos años de haber anunciado su retiro del tenis, Alexa Guarachi está de regreso. La tenista había dejado la actividad para enfocarse en su proyecto familiar e iniciar una nueva vida.

“Sinceramente, ya no sentía el amor por competir que había tenido en toda mi carrera. Mi esposo y yo acabamos de terminar de construir una casa juntos y queremos intentar formar una familia. Se sintió como si todo comenzara a encajar en el momento adecuado. Recé mucho sobre mi camino y lo que seguía para mí y esta increíble oportunidad de trabajo apareció al mismo tiempo”, comentaba en abril de 2024.

Eso sí, dejaba una pequeña puerta para un eventual regreso: “Simplemente sentí que ya era hora. Tampoco digo que haya terminado para siempre. Tengo un ranking protegido de 65 desde hace un tiempo. Así que nunca se sabe, tal vez vuelva y juegue un poco más en el futuro”.

Sin embargo, ya cumplido su sueño de ser madre, la deportista nacida en Estados Unidos sorprende al mundo del tenis, pues retornará a partir de la próxima semana en el WTA 250 de Austin. Ahí formará dupla con la británica Emily Appleton (90ª).

Su última aparición en el circuito se produjo en el WTA 1000 de Guadalajara, en septiembre de 2023, cuando llegó a los cuartos de final haciendo pareja con la rumana Monica Niculescu. Posteriormente jugó en los Panamericanos de Santiago 2023, para luego entrar en receso.

El certamen de Texas no solo verá el regreso de Guarachi, sino también contará con la presencia de Venus Williams en singles y dobles.

“Cuando me embaracé, decidí quería tener un ranking protegido para tener la oportunidad de volver a jugar. Sentía que, nunca se sabe, quería volver a tener esa oportunidad”, confiesa a El Deportivo.

“Después de tomarme un par de meses de descanso y luego del nacimiento de mi bebé el año pasado, quería ponerme en forma para estar sana. Sabía que tenía poco tiempo para usar mi ranking protegido y todo encajó. Dije: ‘¿Por qué no jugar algunos torneos en 2026′. Así que planeo jugar unos ocho torneos este año, un par de Grand Slams, probablemente Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos", agrega.

En ese sentido, se muestra muy entusiasmada con su regreso porque será algo nuevo para la realidad que vive. “Estoy emocionada de traer a mi bebé Benjamín y a mi esposo e ir a jugar de nuevo”, relata.

Además, confiesa que se inspiró en otros ejemplos para este retorno: “También es realmente motivador ver a todas estas otras madres increíbles que han regresado después de tener hijos y saber que no solo pueden hacerlo, sino que son realmente exitosas, así que sí, de alguna manera han allanado el camino y ha sido realmente estimulante para mí. Estoy emocionada por esta nueva oportunidad”.

A un paso del top ten

La carrera de Alexa Guarachi se desarrolló mayoritariamente en Estados Unidos. Hija de Fernando Guarachi, un extenista chileno que hizo su vida en Puerto Rico y en Norteamérica, apareció en el radar nacional por una gestión de Belus Prajoux, excapitán del equipo femenino y gran amigo del progenitor de la jugadora.

También estudió en la Universidad de Alabama, donde se tituló de relacionadora pública y se convirtió en una notable jugadora del circuito universitario.

Si bien se enfocó primero en singles, luego dio un giro hacia el dobles, donde llegó a ser número 11 del mundo en 2021, año en el que disputó las Finales de la WTA. Además, ganó los WTA 250 de Gstaad, Estambul y Estrasburgo y el WTA 500 de Adelaida, con la estadounidense Desirae Krawczyk como compañera, y el WTA 1000 de Dubái, con la croata Darija Jurak.

Además, fue finalista de Roland Garros en 2020 y semifinalista del Abierto de Estados Unidos 2021. Además, ganó el oro en los Panamericanos de Lima, en la modalidad de dobles mixtos junto a Nicolás Jarry, entre otros logros representando al país.