Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

Felipe Loyola ya es jugador de Pisa. El volante de la Roja da el salto al fútbol europeo que tanto anhelaba. Un paso que apunta, por un lado, al crecimiento individual y que, por otro, puede derivar en un plus para la Selección.

El mediocampista se consolidó en el fútbol argentino, no menos exigente que el Calcio. Su valoración subió proporcionalmente. De hecho, los US$ 2,5 millones que pagaron los Diablos Rojos por la mitad de su ficha a Huachipato suenan anecdóticos ante la millonaria operación que acaba de concretarse.

Independiente transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

En una conducta poco habitual, los Diablos Rojos transparentan las cifras de la operación. Eso sí, sin mencionar la repartición de ganancias con los acereros.

En un posteo en su cuenta oficial en X, el club argentino da cuenta de la transferencia. “Felipe Loyola seguirá su carrera en el Pisa de Italia”, anuncia.

Luego, explica el mecanismo: “La operación se realizó a préstamo por seis meses, con un cargo de €1.300.000 y un bono de €200.000 por objetivos“. Es decir, US$ 1.525.000 por el primer concepto y otros US$ 234.000 por el segundo.

Felipe Loyola seguirá su carrera en el Pisa de Italia



La operación se realizó a préstamo por 6 meses, con un cargo de €1.300.000 y un bono de €200.000 por objetivos.



También tiene una obligación de compra de €5.500.000 por el 70% del pase, en caso que participe en 5 partidos… pic.twitter.com/dUMyRZxxqP — C. A. Independiente (@Independiente) January 20, 2026

Ganancias futuras

No es lo único. En la misma comunicación, los transandinos informan de una cláusula que obliga a los italianos a adquirir el 70 por ciento de los derechos económicos sobre el jugador si se cumple un requisito a todas luces accesible. "También tiene una obligación de compra de €5.500.000 por el 70% del pase, en caso que participe en 5 partidos con su nuevo equipo“, sostiene. En la moneda norteamericana, serían US$ 6,4 millones más.

Finalmente, hay un tercer concepto involucrado: una opción de compra por la fracción restante de la ficha. “Por último, se acordó una opción de compra por el 30% restante cotizada en €4.250.000″, sostienen los transandinos. En dólares, casi US$ 5 millones más.

Teóricamente, Huachipato mantiene la participación proporcional en los futuros negocios vinculados al jugador. A su vez, Fernández Vial y Colo Colo recibirán ingresos por el mecanismo de solidaridad y los derechos de formación sobre el mediocampista.